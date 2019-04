Rui Pinto foi nomeado para o prémio GUE/NGL para "Jornalistas, Denunciantes e Defensores do Direito à Informação". O português por trás do Football Leaks está a ser investigado por tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen, em 2015 e é também suspeito de ser o autor material dos roubos dos e-mails do Benfica.



O vencedor do prémio dedicado a "indivíduos ou grupos que foram intimidados e/ou perseguidos por descobrir a verdade e denunciá-la ao público" será anunciado no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, no dia 16 de abril, e além do galardão receberá ainda cinco mil euros pelo trabalho desenvolvido.

Além de Rui Pinto, a lista inclui nomeados como o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, a denunciante sobre o esquema de vistos gold do Ministério da Justiça búlgaro Katya Mateva, a ex-vice-presidente e denunciante dos lapsos de segurança alimentar da Nestlé, Yasmine Motarjemi, o autor e denunciante sobre corrupção e irregularidades no exército espanhol Luis Gonzalo Segura, e o denunciante do Banco Danske Howard Wilkinson.