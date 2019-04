Eurodeputada diz que a informação lhe foi confirmada pelo próprio presidente do Eurojust.

Ana Gomes, defensora de Rui Pinto enquanto 'whistleblower', revelou esta terça-feira que França, Bélgica e Holanda estão a recorrer à cooperação de Rui Pinto como informador. A informação foi-lhe confirmada, diz, pelo próprio presidente do Eurojust, Ladislav Hamran.



"Não vou revelar o que conversei com o presidente do Eurojust, há pouco, à saída do Parlamento Europeu. Mas vou indicar aquilo que ele me confirmou: que as autoridades de três estados membros - três! - estão já a recorrer à cooperação de Rui Pinto como Whistleblower: França, Bélgica e Holanda", escreveu a eurodeputada.



Recorde-se que Ana Gomes defende a proteção de denunciantes como Rui Pinto.