Nuno Afonso, fundador do Chega e ex-braço direito de André Ventura, será cabeça-de-lista em Lisboa pela coligação Alternativa 21, que inclui o Aliança e o MPT.

Depois de em 2023 ter saído do Chega em rutura com a André Ventura, Nuno Afonso será agora candidato nas Legislativas de 10 de março como cabeça de lista em Lisboa pela coligação Alternativa 21, que inclui o Aliança e o MPT - Partido da Terra. A sua indicação, como candidato independente, é aliás feita através do MPT, confirmou a SÁBADO.