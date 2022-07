Presença de Nuno Afonso em evento da Iniciativa Liberal provocou uma reação agressiva no deputado Rui Paulo Sousa. "Lambe-botas", acusa o ex-chefe de gabinete.

Deputado do Chega e ex-chefe de gabinete trocam insultos

É mais um capítulo na guerra interna do Chega. O deputado e secretário-geral do Chega Rui Paulo Sousa criticou nas redes sociais Nuno Afonso, vereador em Sintra e ex-chefe de gabinete parlamentar, exonerado em total conflito com a direção de André Ventura, por ter estado presente como convidado numa tertúlia organizada pela concelhia de Lisboa da Iniciativa Liberal, intitulada Caminhos para a Liberdade.