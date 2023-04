Os insultos, piadas racistas e bullying dos deputados do Chega

Ainda era de manhã mas, ao passar pela deputada socialista Romualda Fernandes (a única negra eleita nesta legislatura), um grupo de deputados do Chega lançou um sonoro "Boa noite, senhora deputada". Com presença de espírito, a parlamentar perguntou se não sabiam ver as horas, mas à SÁBADO admite agora o incómodo com a situação, que acabou por reportar à direção da sua bancada. "Incomoda e não é tolerável numa casa da democracia", diz.