Ex-deputada saiu do PAN, militou-se no Chega e é agora a número três do partido pelo círculo do Porto. Deverá ser eleita.

Cristina Rodrigues vai estar nas listas do Chega pelo círculo eleitoral do Porto. A notícia, avançada pelo Observador, foi confirmada à SÁBADO por André Ventura, líder do partido. "Cristina Rodrigues tornou-se há algum tempo militante do partido e foi eleita no ultimo congresso para o Conselho de Jurisdição. É hoje dirigente do partido", nota Ventura. Cristina Rodrigues também confirma à SÁBADO a entrada nas listas.