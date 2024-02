Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Quase todos os pequenos partidos mostraram porque são pequenos partidos sem lugar no parlamento. Mas há moderados e novos rostos e forças partidárias emergentes. Uma análise ao debate na RTP.

Os puns das vacas, a ponte Salazar e as crianças que comem pior do que os cães

A dois meses dos 50 anos do 25 de Abril, o assunto foi muitas vezes focado, seja porque há partidos que dizem que Portugal está pior do que em 1974, outros que afirmam que a Revolução foi um erro, ou que as greves devem ser proibidas, ou que a imprensa tem de ser controlada. Um deles até se recusou a chamar a ponte 25 de Abril de ponte 25 de Abril.