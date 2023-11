As histórias dos vereadores caídos do Chega

Um militante furioso do Chega caminhava em direção ao restaurante Esporte Bar, em Sesimbra. O motivo para tanta ira? Márcio Souza, dono do estabelecimento e vereador eleito pelo Chega no concelho, tinha acabado de passar a independente depois de se desvincular do partido, que lhe retirou a confiança política por votar a favor do orçamento municipal da CDU. “Eu vou-te partir todo!”, terá dito o militante, no relato do vereador à SÁBADO, seguido por uma catadupa de acusações. “Este foi um dos vários problemas que tive na altura.” Até fala de xenofobia na própria distrital do partido: “Cheguei a ouvir bocas: ‘Como é que esse brasileiro foi eleito?’”, lamenta.