Fora das listas de deputados, Nuno Afonso aponta para a liderança do Chega Lisboa

É uma história de desamor. Durante a sua adolescência em Mem Martins, André Ventura conheceu Nuno Afonso e aproximou-se do PSD. Primeiro na Juventude Social Democrata e, mais tarde, ambos fizeram parte do Conselho Nacional social-democrata. Também durante a fundação do Chega, Nuno Afonso fez parte do primeiro núcleo duro e, quando Ventura foi eleito deputado, foi escolhido para ocupar o cargo de chefe de gabinete parlamentar.



Volvidos quase três anos, o Chega está perto de ser a quarta ou terceira força política em Portugal e amizade entre Nuno Afonso e André Ventura não é a mesma. "Isolado" e de "costas voltadas" com Ventura, como descreveu um dirigente do Chega à SÁBADO no último congresso do partido em Viseu, Nuno Afonso não foi incluído nas listas de deputados com Ventura, apesar de ter sido eleito vereador em Sintra. Agora, o antigo braço-direito do líder do Chega pode estar na calha para a liderança da distrital de Lisboa.



"Ser presidente da distrital de Lisboa? É algo que está em cima da mesa, sim", afirmou Nuno Afonso à SÁBADO. "Para ser sincero, nunca me tinha passado pela cabeça porque fazia parte da direção nacional. Mas vejo tanta coisa a passar-se no distrito de Lisboa, nomeadamente no concelho de Sintra. Militantes e responsáveis concelhios que não sabem de nada sobre questões internas e recorrem a mim para resolver problemas. Sinto-os abandonados", concretizou.