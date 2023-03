Duas pessoas mortas à facada no Centro Ismaelita em Lisboa

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Duas pessoas foram mortas à facada, na manhã desta terça-feira, no Centro Ismaelita na Avenida Lusíada, em Lisboa. O ataque terá ainda feito diversos feridos, de acordo com as autoridades.





A carregar o vídeo ... 'A minha solidariedade e pesar': António Costa reage ao ataque que vitimou duas pessoas no Centro Ismaelita

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã , que esclarece que o agressor - aparentemente de nacionalidade afegã - terá sido atingido a tiro pela polícia e encaminhado para o Hospital de São José. Atualmente encontra-se a receber tratamento hospitalar, estando detido e sob custódia da Polícia de Segurança Pública (PSP).Em entrevista Narzim Ahmad, líder da comunidade ismaelita, revelou em declarações à SIC Notícias que as vítimas são "duas mulheres portuguesas", funcionárias do centro, e que o atacante será "um afegã refugiado".Até ao momento ainda não se conhecem os motivos do ataque, apenas que a situação não terá sido provocada por um desentendimento ou um assalto.A PSP criou um perímetro de segurança no interior e exterior do local, onde também se encontram meios da Unidade Especial da PSP, nomeadamente o Corpo de Intervenção, os bombeiros e o INEM. Entretanto, segundo avançou a CNN Portugal, o caso já foi entregue à Unidade de Contraterrorismo da Polícia Judiciária, em vez de ao departamento de Homicídios.O primeiro-ministro, António Costa, já se pronunciou sobre o incidente e enviou as condolências aos familiares das vítimas, mas disse ser ainda "prematuro" fazer "interpretações de motivações de ato criminoso".



A ministra dos Assuntos Parlamentares também já se mostrou "solidária" com a comunidade ismaelita e saudou a "pronta atuação das forças de segurança", enquanto o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, deverá falar sobre o ataque perto das 15.00H.



Em comunicado a PSP esclareceu que o alerta foi dado pelas 10.57H tendo a brigada mais próxima demorado apenas um minuto a responder à ocorrência. No local, "os polícias deparam-se com um homem armado com uma faca de grandes dimensões", tendo sido dadas "ordens ao atacante para que cessasse o ataque, ao que o mesmo desobedeceu, avançando na direção dos polícias, com a faca na mão".



Tendo em conta a "ameaça grave e em execução", os polícias "efetuaram recurso efetivo a arma de fogo contra pessoa, atingindo e neutralizando o agressor".



"A Polícia de Segurança Pública apela à serenidade e tranquilidade de todos os nossos concidadãos, tendo mobilizado os efetivos necessários para a implementação das medidas de segurança adequadas e urgentes", pode ler-se no comunicado.

No local, foi montado um forte dispositivo de segurança, com agentes de várias unidades, estando o trânsito na Avenida Lusíada a fazer-se apenas numa via no sentido Hospital de Santa Maria - Benfica.

