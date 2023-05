Ataque com faca num orfanato na Polónia faz um morto e onze feridos

Um jovem de 19 anos invadiu, durante a noite desta terça-feira, um orfanato na Polónia fazendo pelo menos um morto e onze feridos. A vítima mortal será uma adolescente de 16 anos.







De acordo com a Polska Agencja Prasowa , os dois jovens conheciam-se e teriam uma relação amorosa. O atacante terá entrado pela janela do quarto da jovem, pouco depois das 23:00H, e usado como arma do crime "um objeto pontiagudo" que está a ser descrito como uma faca."Infelizmente, resultado deste incidente, uma menina de 16 anos que se encontrava internada no orfanato acabou por morrer no local e outras cinco pessoas tiveram de ser hospitalizadas", avançou a porta-voz da polícia, Aneta Sobieraj, esclarecendo que as restantes vítimas foram tratadas no local.As autoridades dirigiram-se ao orfanato de Tomislawice – onde se encontravam apenas 13 pessoas - cerca de quinze minutos depois do incidente, mas só conseguiram deter o jovem uma hora depois do crime, altura em que já se encontrava em casa."Os nossos serviços receberam a primeira notificação a informar de um massacre com muitos feridos. Numerosas forças e recursos foram imediatamente enviados para o local, incluindo o corpo de bombeiros, ambulâncias, helicóptero LPR e a polícia. O atacante saiu em direção desconhecida, pelo que se encontra uma operação de busca em andamento", davam conta os bombeiros locais através de uma publicação no Facebook pouco depois do crime.De acordo com as perícias médicas entretanto efetuadas, o atacante não se encontrava sob o efeito de álcool ou estupefacientes e não teria registo criminal. Atualmente, encontra-se em confinamento numa solitária, estando a polícia a investigar as motivações do ataque.(Em atualização)