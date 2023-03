Centro ismaelita atacado em Lisboa. Que comunidade é esta?

Duas mulheres morreram e um homem ficou ferido esta terça-feira depois de um ataque com uma faca. O atacante também está ferido e entregue às autoridades. Vítimas eram trabalhadores do Centro Ismaili, que serve uma comunidade minoritária do islão xiita. No mundo são 15 milhões, em Portugal 10 mil.

O Centro Ismaili em Portugal foi esta terça-feira palco de um ataque, do qual resultaram duas vítimas mortais e um ferido. O atacante será um refugiado afegão que, segundo as informações divulgadas, foi encaminhado para o hospital depois de um confronto com as autoridades. As vítimas trabalhavam no centro dos ismaelitas, em Lisboa, que é também a sede mundial deste ramo da religião muçulmana. Mas afinal que comunidade é esta?







REUTERS/Pedro Nunes

ligados a uma corrente do islamismo,

Leia Também Conheça Aga Khan, o príncipe do mundo que escolheu Portugal

Falamos de um grupo minoritário de muçulmanos xiitas,que vive espalhada pelo mundo, ao longo de mais de 25 países. Ao todo, serão 15 milhões, dos quais 8 a 10 mil vivem em Portugal. A maioria deles com origem em Moçambique com raízes na Índia.Identificam-se como " uma comunidade ricamente diversificada dentro do ramo xiita do Islão, que pertencem a tradições etnogeográficas e linguísticas distintas ", acreditam num único Deus e no profeta Maomé mas, ao contrário de outros muçulmanos xiitas, reconhecem um imã vivo escolhido através de uma linhagem hereditária oriunda do primeiro imã, Hazrat Ali, primo e genro do Profeta Muhammad.Atualmente, o representante máximo da religião é o príncipe Karim Aga Khan (conhecido pelos ismaelitas como Mawlana Hazar Imam), que é reconhecido como o 49º imã hereditário e a quem é prestada a sua lealdade.

"O Imamato Ismaili é uma entidade supranacional, que representa a sucessão dos Imames desde a época do Profeta Muhammad. O papel do Ismaili Imam é espiritual e a sua autoridade é a da interpretação religiosa. Não têm papel político e, na era contemporânea, não governam nenhuma terra. Ao mesmo tempo, o Islão acredita fundamentalmente que os mundos espiritual e material estão inextricavelmente conectados. A fé não afasta os muçulmanos ou os seus imãs dos assuntos práticos e diários da vida familiar, dos negócios, dos assuntos comunitários. A fé, ao contrário, é uma força que deve aprofundar a nossa preocupação com nosso habitat mundano, de forma a abraçar os desafios e a melhorar a qualidade da vida humana", esclareceu Aga Khan IV num discurso ao parlamento do Canadá, em 2014, que está partilhado no site da comunidade.



No ano de 2010, o Governo português assinou um "acordo de fé" considerado "histórico" para o etsabelcimento do Imamato Ismaili em terras lusas e, em junho de 2015, Lisboa passava a acolher formalmente a sede da religião. O centro foi a sede até 2020, quando esta foi transferida para o Palacete Mendonça, na rua Marquês da Fronteira, em Lisboa.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

No centro ismaelita funciona a Rede Aga Khan para o Desenvolvimento que promove o diálogo interreligioso e intercultural. Também aqui é dado apoio a refugiados - sejam aulas de português ou apoio alimentar.