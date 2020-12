ePaper ou encontre-o nas bancas a 15 de dezembro de 2020.

O candidato presidencial André Ventura joga ao ataque mas, ao mesmo tempo, assegura que é ele a grande vítima da estratégia de ataques pessoais e insultos. Não será candidato nas autárquicas, garante, mas quer tudo: presidenciais, ser primeiro-ministro, mudar o sistema. E garante que é um democrata, numa grande entrevista àdesta semana.São dores de crescimento que um partido como este tem. Quando há crescimento temos que lidar com elas da forma, enfim, possível.Sim, era a única forma de alertar as pessoas de que uma coisa é exercerem a sua opinião, outra é humilharem os outros, isso cria divisões internas, ódios e ressentimentos.Mas não foi por criticar o partido, já suspendemos pessoas que punham armas no Facebook. E não conheço os processos disciplinares.Eu fui eleito com 99%. Nenhum outro líder foi. Não há maior legitimidade que a minha.Eu agora não posso dizer o que cada um dos responsáveis ou cada um dos militantes escreve nas suas páginas privadas.