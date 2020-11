Siga a Sábado nas redes sociais

: no mercado de Olhão, uma chorosa Hortênsia diz a Paulo Portas: "Olhe, deem aos deficientes, aos inutilizados, aos velhotes que descontaram uma vida inteira e estão a receber um ordenado de miséria." O líder do CDS de 2002: "Está a falar com a pessoa que mais criticou e que tem dito muitas vezes como é que um idoso recebe 30 contos e um preguiçoso que não quer trabalhar leva o rendimento mínimo.": na feira de Carcavelos, vendedores com uma rosa na lapela e boné de apoio a Ferro Rodrigues vociferam: "Rua, rua! PS, PS." Portas – que se fez popular nas feiras desde a campanha anterior, a de 1999 – grita: "Viu-se bem, são os ciganos do rendimento mínimo garantido." E repete que quer acabar com este "subsídio à preguiça", poupando 25 milhões de euros que usará em cheques-saúde para os pensionistas.numa das suas primeiras intervenções em plenário, na semana passada, André Ventura ataca os "subsídio-dependentes" que "vivem à conta do Estado" e defende os portugueses que são chamados "todos os dias a trabalhar". O discurso do deputado do Chega não é novo para ele – tem sido até recorrente na sua carreira política –, mas também não é novo de todo na política nacional: o subsídio à preguiça (que Portas ainda repetia nas legislativas de 2009 e mais uma vez numa feira, a de Ponte de Lima) era a bandeira do CDS na primeira década deste século (e atenuado, pela análise de notícias feita pela SÁBADO nas legislativas de 2005, quando era ministro).Nesta época, as campanhas arrancavam em esquadras: em 2002 foi na da Damaia, onde fora abatido um agente. Ali, Portas prometeu a devolução da autoridade e do prestígio às forças de segurança. No debate do programa do Governo na passada semana, Ventura acusou o atual executivo de "ignorar e humilhar as forças de segurança".Eis as ideias do CDS de então e do Chega de hoje: Portas exigia ao (também) governo socialista a divulgação da quota de imigrantes que Portugal poderia aceitar por ano (2001) porque "deixar entrar mais" do que esse número seria "convidar à criminalidade, aos guetos, à exclusão e à desumanidade". E defendia também a expulsão do país dos imigrantes condenados. Esta medida foi apresentada no parlamento em 2008, num pacote de 12 medidas de política de segurança e que incluía ainda a recusa de nacionalidade a quem fosse condenado por crimes com penas superiores a um ano (a moldura penal previa três). "Já não somos um país de brandos costumes, por isso não podemos ser um país de leis brandas", rematou Portas.No programa político para 2019, o Chega também inclui quotas para imigrantes que entrariam "tendo em conta as necessidades da Economia portuguesa". Defende a deportação de imigrantes que estejam legalmente em território português mas que tenham reincidido em delitos leves ou tenham cometido algum delito grave. Ou a "retirada de todos os privilégios nas prisões (salários, apoios sociais, bolsas de estudo...)" para "quaisquer imigrantes ilegais". Por duas vezes, repete a ideia da revogação da cidadania portuguesa, mas clarifica: será para os condenados por crimes de violência contra terceiros, terrorismo e tráfico de droga.A coincidência nos temas abordados já tinha sido lembrada por Henrique Raposo aos microfones da Rádio Renascença, em 2017, ainda na era Ventura pré-Chega. "Porque é que o Paulo Portas pode [criticar o rendimento mínimo] e este rapaz não pode?" Dois anos – e umas eleições legislativas – passados, o comentador e ensaísta é taxativo: o Portas daqueles anos da "sobrevivência populista", como descreve, não é Ventura, que tem "um projeto autoritário à Maurras" (um francês teórico do nacionalismo), com "ideias e práticas que não são de uma república ou democracia liberal". E continua: "Não, não acho que se possa comparar esse CDS com o Chega. São animais diferentes, de tempos diferentes." E o CDS "nunca deixou de ser um partido do sistema representativo e liberal"