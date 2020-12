Lei da rolha no Chega: mandatária de Ventura demite-se

Patrícia Sousa Uva, da direção do Chega e mandatária nacional da candidatura presidêncial de André Ventura, apresentou a sua demissão formalmente na passada sexta-feira, apurou a SÁBADO.

De acordo com fonte da direção nacional do Chega, a demissão terá acontecido na sequência da reunião da cúpula na passada quinta-feira — e em causa terá estado a forma de aplicação da diretiva 3/2020, a "lei da rolha" que prevê a suspensão de militantes que venham criticar o partido e seus dirigentes nas redes sociais e imprensa. "Além de conflitos pessoais dentro do partido, ela argumentou que as sanções iam ser aplicada a uns e a outros não, de forma injusta", salientou a mesma fonte. "Depois de momentos de tensão na reunião, falou com André Ventura à parte para anunciar a demissão."



Uma das últimas gotas de água, de acordo com fonte próxima de Sousa Uva, foi uma publicação de Facebook. Dois dias antes da diretiva do Chega entrar em vigor, o presidente da distrital do Porto, José Lourenço, recusou-se a entregar as assinaturas recolhidas no Porto a Uva. "Não entregamos as assinaturas a qualquer pessoa, não aceitamos isso, só entregamos a quem confiamos", lê-se na publicação, entretanto apagada. "Como não gosto de vinho, não sou nada fã de uvas. Isto serve para dizer que a sra. Uva pode correr, saltar, espumar e o diabo a quatro, que não conseguirá dividir o Porto." A distrital acabou por entregar as assinaturas ao vice-presidente do partido, Nuno Afonso.



"Além de não admitir os insultos, Sousa Uva sentiu que a estavam a tentar descredibilizar", acrescentou a mesma fonte. À SÁBADO, o líder da distrital do Porto recusou-se a comentar o assunto. "Não comento assuntos internos do partido na comunicação social; não comento assuntos pessoais meus na comunicação social; não comento assuntos internos da Direção Nacional na comunicação social.

A SÁBADO chegou a tirar printscreens do post:







Não é a primeira vez que a dirigente foi contestadas por várias forças internas do partido. Na própria convenção do Chega, a SÁBADO presenciou vários insultos contra Sousa Uva. Questionados pela SÁBADO sobre o sucedido, tanto o líder André Ventura como a mandatária demissionária Patrícia Sousa Uva não responderam.



Além de ser uma das primeiras militantes do Chega, Patrícia Sousa Uva foi a quinta candidata às legislativas na lista por Lisboa. Foi colocada nas listas à direção do Chega na convenção do partido em setembro e foi indicada mandatária nacional da candidatura de André Ventura, responsável pelas assinaturas do partido.