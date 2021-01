Posto isto, Portocarrero de Almada lembra que cabe a cada católico decidir em consciência e liberdade em que vota. E à hierarquia da Igreja "compete, certamente, esclarecer os católicos sobre o seu direito e dever de participação política, nomeadamente através do voto, mas no mais escrupuloso respeito pela liberdade de escolha dos fiéis, desde que a sua opção seja compatível com os princípios fundamentais da doutrina social da Igreja".



"Palavras" e "confiança" que André Ventura agradeceu no Facebook. Escrevendo: "Foram muito importantes para mim e certamente mais importantes ainda para os católicos portugueses."



Como votou Ventura na lei aprovada?

No entanto, como lembram alguns comentários na página do padre Portocarrero de Almada, André Ventura nem sempre foi contra a Eutanásia. Recordando o texto que este escreveu quando era estudante de Direito na Universidade Nova e que foi



Nessa época, Ventura congratulava-se com uma "sociedade civil cada vez mais exigente quanto às liberdades individuais" a descriminalização do aborto - que não era ainda uma realidade em Portugal - e que frisava estar "descriminalizado na grande maioria dos estados europeus" e a eutanásia, assim como a prostituição e a "descriminalização das drogas leves", proclamando: "Quanto a mim, digo que ainda bem que assim é."



E José Pinto-Coelho, presidente do Ergue-te, partido de extrema-direita, recorda,



Opus Dei demarca-se

No entanto, o Opus Dei veio demarcar-se deste texto do padre. Num



O Opus Dei encaminha os fiéis para o documento da Conferência Episcopal Portuguesa "



Assim, "qualquer padre, dada a sua condição sacerdotal, é chamado a abster-se de dar orientações de voto, ainda que possa chamar a atenção para declarações públicas sobre um tema com transcendência moral", refere ainda o comunciado.



