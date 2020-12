Quem faz o quê?

INEM

INSA

Quando surgiu o alerta de que Graça Freitas estivera em contacto com uma pessoa infetada com Covid-19, foi mobilizada uma equipa do INEM e do Instituto Ricardo Jorge para testarem a diretora geral da Saúde. Mas não se ficou por aí: também os governantes da área da saúde foram testados ainda na terça-feira, 1 de dezembro.Isto apesar de um comunicado emitido já nesta quarta-feira, 2, pela Direção-Geral da Saúde (DGS) referir que os governantes "não foram considerados contactos de alto risco pelas autoridades de saúde". Ainda assim, segundo o Expresso, foram enviadas equipas de recolha às residências da ministra da Saúde, Marta Temido, do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, em Leiria, e do secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes. Os testes ocorreram na terça-feira, feriado. Também os motoristas e familiares foram testados — no total, segundo o Observador, foram recolhidas amostras a 15 pessoas, incluindo ao marido da ministra Marta Temido, Jorge Simões, ex-responsável pelo Conselho Nacional de Saúde . Ao todo, disse há algumas semanas a própria diretora-geral da Saúde, é preciso contactar entre 10 a 40 contactos por cada infetado.Na noite de dia 2, segundo a própria DGS, além de Graça Freitas que apresentava sintomas ligeiros, outros dois funcionários deste organismo estavam com Covid e dez em isolamento profilático.Os estatutos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) definem que cabe ao seu Departamento de Emergência Médica "planear e coordenar as ações de proteção e de acompanhamento de altas individualidades", como o caso da diretora-geral de Saúde ou de governantes.O INEM tem disponíveis, desde 10 de março, equipas de enfermagem que realizam a colheita de amostras biológicas. "Denominadas Equipas de Enfermagem de Intervenção Primária (EEIP), são constituídas por dois enfermeiros, que se deslocam aos locais (...) e são acionadas para qualquer ponto do país", diz àfonte oficial do INEM. Entre 30 de novembro e 10 de marçoTêm sido "frequentemente mobilizadas" para lares de idosos estabelecimentos prisionais ou, exemplifica ainda o INEM, para Paços de Ferreira quando ali foi montado um centro de recolha temporária e na zona industrial da Azambuja , já em maio.Segundo disse àfonte oficial do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA), ali são apenas recebidas as amostras para "diagnóstico laboratotial". E, "nestes casos, as amostras são processadas a qualquer hora.Já em outubro, atinha noticiado o envolvimento do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge nos testes aos governantes, nomeadamente ao ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor, então com resultado positivo Na altura, depois de o conselheiro de Estado, António Lobo Xavier , ter testado positivo dias após ter participado numa reunião do Conselho de Estado, todos os outros membros deste órgão foram testados na Fundação Champalimaud. Segundo aapurou, no caso concreto, foi a própria presidente da Fundação, também ela conselheira de Estado, a facilitar o processo e a rapidez na testagem.Todavia, é ao INSA que cabe, por protocolo, a testagem das autoridades nacionais.