Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
02 de dezembro de 2025 às 23:00

A produção em massa de cabeças podres

Há um ataque em curso que vai contra os cérebros humanos e esse ataque parece ter vários pontos de partida. Isto a propósito do que Macron afirmou por estes dias: “Estamos numa guerra cognitiva com a China”, expressão importante e que, assim formulada, exige reflexão.

Sejamos claros: há um ataque em curso que vai contra os cérebros humanos e esse ataque parece ter vários pontos de partida. Há porta-aviões digitais, se quisermos, em diferentes pontos do mundo, e deles saem bombardeiros rápidos que lá vão destruindo a capacidade de o pensamento humano exercer a sua função de reflexão e sentido crítico. As redes sociais, por exemplo, estão aí, há muito, em parte, para entreter o cérebro até o dia da sua morte. Morremos burríssimos, mas distraidíssimos, o que é uma vantagem.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Conflito guerra e paz Humanidade Dança Guerra China TikTok Douyin
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

A produção em massa de cabeças podres