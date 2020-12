O presidente da Mesa da assembleia da distrital de Setúbal do Chega, Bento Marçal Martins, soube este sábado à noite que tinha sido suspenso provisoriamente através do site do partido. "Ninguém me avisou de nada. Foi um amigo que me disse: 'já viste isto no site?'", lamentou à, estupefato. No passado dia 1 de dezembro, o deputado André Ventura assinou uma diretiva que dá poder à cúpula do Chega para suspender militantes que critiquem o partido (e respetivos dirigentes) nas redes sociais, imprensa e "seja em que contexto for" — e Bento Marçal Martins foi a primeira vítima comunicada."Nasci antes do 25 de abril, assisti familiares a ser presos por criticarem o regime da altura, e sei o que não é viver em liberdade. Não vai ser agora o sr. Ventura, que se diz democrata, a meter-me rolha alguma", frisa à, indignado, acrescentando que Ventura "está mais preocupado a correr com quem critica o que está mal" do que a corrigir os problemas internos, como a falta de financiamento de algumas distritais.Numa comunicação feita este sábado à noite, a direção nacional do Chega informou que, "ao abrigo da Diretiva n.° 3/2020 e do Regulamento Disciplinar, foi aprovada a suspensão provisória do militante Bento Marçal Mestre Martins". "Nos termos regulamentares, o referido processo é remetido ao Conselho de Jurisdição Nacional para os efeitos legalmente previstos. Mais se informa que a suspensão provisória do militante tem ainda efeitos quanto a todos os mandatos e funções do visado", lê-se.Na distrital de Setúbal, não foi o único dirigente local a abandonar o partido. A tesoureira Carina Deus, que criticou na sua carta de demissão a ausência do líder Ventura em ouvir os problemas locais: "Como se pode falar com o líder se ele não responde a mails, telefonemas, mensagens? Até pessoalmente, quando o encontro em eventos do partido, este desconversa e desvaloriza o assunto! Inconcebivel", lê-se na carta, a que ateve acesso.Além disso, também a vice-presidente Ana Paula Marques de Freitas, o vogal Marco António Andrade e o membro da assembleia Emanuel Torres preparam-se para abandonar o partido. De acordo com Bento Marçal Martins, os dirigentes demissionários não concordam "com a forma como a liderança da distrital em Setúbal tem sido feita", acusando o líder distrital Luís Mauricio de ser "uma marioneta de Ventura".Recorde-se que a diretiva assinada pelo líder do Chega prevê a suspensão para "qualquer militante ou dirigente , nacional, distrital ou local, que publicamente, em espaços de imprensa ou redes sociais, de qualquer tipo, denegrir os órgãos do partido, distritais ou nacionais, ou lançar qualquer tipo de consideração sobre os mesmos, mesmo que em defesa própria ou de terceiros".

Em resposta à SÁBADO, André Ventura afirmou que "na última convenção autárquica, os delegados propuseram e foi aprovado um reforço das sanções sobre as violações comportamentais e disciplinares no partido".

"É hoje evidente que o descontrolo e a guerrilha interna nas redes sociais se tornou num novo normal dentro do partido e isso é inadmissível", disse. "Como Presidente cabe-me garantir e proteger a integridade do partido, pelo que não posso deixar de agir nesse sentido", defendeu o líder do Chega, afirmando que há um órgão do partido competente para resolver questões internas. O problema é que muitos militantes queixam-se da inação do Conselho de Jurisdição, o órgão do partido competente para resolver questões internas, tendo no último congresso sido apresentadas à mesa cinco moções de desconfiança e censura contra o organismo dirigido por Fernanda Marques Lopes. Por exemplo, há dentro do partido vários pedidos de impugnação de eleições distritais por analisar, assim como a suspensão de membros ligados a movimentos extremistas, entre outros casos.