As verdades e as mentiras da entrevista de Sousa Tavares a André Ventura

O deputado único e líder do Chega, André Ventura, foi o primeiro convidado de uma série de entrevistas da TVI no seu Jornal das 8 a candidatos às eleições presidenciais de 2021, mas a mesma ficou marcada por perguntas polémicas e comentários enganadores do entrevistador, Miguel Sousa Tavares, e de afirmações de Ventura sem contraditório.

A estação televisiva colocou Ventura como primeiro entrevistado seguindo um "critério editorial de acordo com a sustentação parlamentar" de candidatos às eleições para Presidente da República, mesmo que Ana Gomes, antiga eurodeputada do PS, não tenha o apoio do seu partido ou Marcelo Rebelo de Sousa, atual Presidente da República, não tenha ainda anunciado a sua candidatura.

Mortes por Covid-19 de hoje são mais que as mortes na estrada?

Antes ainda da entrevista, Miguel Sousa Tavares fez um comentário sobre o aumento dos casos de Covid-19 e das vítimas mortais da pandemia, alertando para a gravidade da mesma para a saúde pública.

Para dar um exemplo da mortalidade da Covid-19, o jornalista e comentador indicou que esta segunda-feira Portugal registou mais mortes pelo novo coronavírus do que mortes nas estradas portuguesas em todo o ano de 2019.

"Para se ter uma ideia do que isto é: estas 91 pessoas são mais do que todas as pessoas que morreram no ano de 2019 nas estradas", disse. Só que o número de mortes desta sexta-feira não é a comparável, nem ao ano passado, nem a nenhum ano recente no que diz respeito a mortes rodoviárias.

De acordo com dados provisórios da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), morreram 472 pessoas nas estradas de Portugal em 2019 - menos 7% que no ano anterior e, mesmo assim, o menor número de vítimas de acidentes desde 2016. Nunca foram registados menos do que 445 óbitos nas estradas num ano desde que existem dados.

Ventura não quis ser fotografado em manifestação, mas fez publicações nas redes sociais

A primeira pergunta de Miguel Sousa Tavares foi dedicada à manifestação do setor da restauração e comércio que aconteceu no passado sábado no Rossio, em Lisboa. Organizadores dos protestos terão pedido a André Ventura que não comparecesse, acusando-o de "tentar tirar proveito de uma luta para a qual não foi chamado".

"Fui como líder do Chega para dizer às pessoas no local que nós queríamos estar ali", disse à TVI, negando ter recebido pedidos para não se juntar à manifestação.

Na entrevista, Ventura disse ainda que recusou prestar declarações ou ser fotografado no local, mas não deixou de publicar nas redes sociais notícias de que estava no local e no mesmo dia partilhou mesmo uma fotografia ao lado de apoiantes: "Sempre ao lado de quem trabalha", escreveu na descrição.

Ventura disse ainda a Miguel Sousa Tavares que ficará do lado dos trabalhadores em todos os seus protestos, "sejam professores, enfermeiros ou técnicos de saúde". Mas a verdade é que, no programa eleitoral do Chega para o qual foi eleito como deputado, o partido defende "o fim progressivo do Serviço Nacional de Saúde" e a "privatização total da escola pública", defendendo que o Estado "se deve livrar dos edifícios das escolas" e recorrer à "privatização dos hospitais e dos centros de saúde".

Chega fez mais "barulho" na Assembleia que "qualquer outro partido"?

Sousa Tavares insistiu sobre o assunto dos organizadores não quererem o apoio de Ventura na sua manifestação e o líder do Chega esquivou-se à pergunta e falou do trabalho parlamentar do partido.

"Ninguém foi mais a voz dos que não têm voz do que eu. Ninguém pode acusar o Chega de ficar quieto. Fizemos provavelmente mais barulho que qualquer outro partido em não sei quantos anos na Assembleia", disse Ventura na entrevista. Mas será assim?

Segundo o balanço provisório da atividade parlamentar da 1.ª sessão da atual XIV Legislatura (entre outubro do ano passado e julho deste ano), o líder do Chega é o deputado único com mais atividade, mas o Chega está longe de ser o partido com mais atividade parlamentar.

O partido com mais projetos de lei apresentados foi o PCP, com 140, dos quais 14 foram aprovados. O PSD é o segundo com mais projetos aprovados, 12, seguido de BE e PAN, com 10 cada.

Ao todo, o PCP apresentou mais 48 projetos do que o BE (92), seguindo-se o partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) com 77, o PEV com 64, o CDS-PP e o PSD com 28 cada, o PS com 20, e ainda uma iniciativa de cidadãos, que se juntou às duas que transitaram da anterior legislatura.

Enquanto isso, Ventura somou 11 projetos de lei, mas não conseguiu que algum deles fosse aprovado. E também entregou 48 projetos de resolução, mas apenas dois foram aprovados. Realizou ainda 11 perguntas a Governo e Administração Pública, com apenas seis destas a terem resposta.

O deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, apresentou apenas menos um projeto de lei que Ventura, 10, mas também nenhum foi aprovado. E apresentou 29 projetos de resolução, com apenas um aprovado. Joacine Katar Moreira apresentou dois projetos de lei enquanto deputada não-inscrita e um enquanto deputada única do Livre, até 3 de fevereiro deste ano.

"Você tem algum amigo preto?"

Miguel Sousa Tavares começa por iniciar a pergunta dando conta que André Ventura está a iniciar uma "lavagem democrática", afirmando não ser racista nem xenófobo, recusando a criminalização do aborto e não se manifestando abertamente contra o casamento gay.

Ventura ignora os temas anteriores e começa por falar do casamento entre homossexuais: "Continuo a achar que deve não existir um casamento juridicamente enraizado entre pessoas do mesmo sexo", disse, acrescentando que acredita que estas devem ficar apenas equiparadas em direitos patrimoniais ou fiscais, como uma união civil.

O deputado único do Chega começa depois por falar do racismo: "Não mudei de posição. Continuo a achar...", até que é interrompido por Miguel Sousa Tavares que lhe pergunta: "Você tem algum amigo preto?"

"Tenho vários. Por acaso tenho muitos. Alguns estudaram comigo, alguns foram colegas de turma quando era novo. Alguns até trabalham comigo, veja lá. Alguns são dos mais próximos no partido em relação a mim", disse Ventura.

O que acharia Ventura se a sua filha casasse com um cigano?

O líder do Chega escapa rapidamente para o tema da comunidade cigana, mas é novamente interrompido por uma pergunta inesperada de MST: "Se você tivesse uma filha e ela casasse com um cigano, o que é que pensaria?"

"Não ia gostar. Vou ser sincero. Não ia gostar porque há sobre a comunidade um pendor de considerações que não acho que se possa abarcar a todos mas podem aplicar-se a quase todos", dizendo que esta é uma forma de abordar a comunidade, indicando que a "grande maioria da comunidade cigana vive de subsídios".

Ventura fala mesmo numa "subsídiodependência" e que é preciso "resolvermos de uma vez por todas o problema que milhares, para não dizer milhões de portugueses têm com a etnia cigana em Portugal". Mas as acusações do líder do Chega não vêm com soluções - e o programa eleitoral do partido não tem qualquer medida que refira a comunidade ou etnia cigana.

Em 2017, a Segurança Social teve uma despesa de 344 milhões de euros em Rendimento Mínimo Garantido e RSI, representando menos de 1% dos 34 mil milhões de receita da Segurança Social nesse mesmo ano.

Um estudo realizado pelo Instituto da Segurança Social relativo a dezembro de 2008 estimou que existiam 5.275 famílias ciganas beneficiárias do RSI, o que correspondia a 21.100 beneficiários, perfazendo um peso de apenas 3,9% relativamente ao total das famílias beneficiárias do subsídio.

Segundo o primeiro estudo nacional sobre as comunidades ciganas em Portugal, com o levantamento dos dados a ser feito a partir das autarquias, a comunidade cigana em Portugal é de 37 mil pessoas, sendo que cerca de 90% não tem o 3.º ciclo do ensino básico e o RSI foi um fator que os fez regressar à escola.

Ventura diz depois que a "comunidade cigana tem, tendencialmente, um problema com a Justiça", referindo que estão na população prisional "muito acima" da população real.

De acordo com um estudo da Universidade do Minho de 2010, o total de reclusos ciganos era de 194 entre mais de três mil reclusos em Portugal - cerca de 5% do total de reclusos no país. Mas uma sobrerepresentação não significa um "problema com a justiça", uma vez que jovens também existem em muito maior número nas prisões que idosos.

Ventura falou ainda na entrevista a Sousa Tavares que "se o Chega algum dia tiver de viabilizar algum governo nacional, integrá-lo, viabilizá-lo, fazer alguma mudança à direita", irá "resolver" o problema da comunidade cigana em Portugal.

Miguel Sousa Tavares respondeu: "Não vamos perder mais tempo com isso, temos ainda muito por discutir".

IMI e IRS são impostos "absurdos"

Depois de dizer que o IMI é um "imposto absurdo", Ventura indicou que o IRS "penaliza quem trabalha mais". Por isso, quer criar uma taxa única de 15%, mas com esta, os trabalhadores que recebem menos vão pagar mais do que pagam agora, apesar de garantir "deduções e isenções". Quererá Ventura dizer que quem "trabalha mais" é quem tem maior salário?

O líder do Chega refere ainda que o Estado é "um bocado ladrão" e "tem gente a mais", fugindo a questões sobre o despedimento de funcionários públicos - disse apenas que iria reafetar estes funcionários -, mas referindo que em Portugal "paga-se por tudo, até quando se morre" em matérias fiscais.

O legado de Ventura? Reforma na Justiça

"Se algum dia gostava de deixar um legado, era uma profundíssima reforma na Justiça. Eu não concebo que alguém neste país mate a filha e a dê de comer aos porcos há sete anos ou oito e já esteja cá fora a gozar a liberdade", dando como exemplo o caso de Joana Cipriano, uma menina de oito anos desaparecida em 2004 na localidade da Figueira, no concelho de Portimão.

Em 2005, Leonor e João Cipriano, mãe e tio da menina, foram condenados a 20 anos e quatro meses de prisão e a 19 anos e dois meses, respetivamente. As penas foram reduzidas em 2008 e Leonor Cipriano saiu em liberdade condicional a 7 de fevereiro deste ano. O tio foi libertado em março de 2019, após cumprir cinco sextos da pena.

Os dois foram acusados pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, com base numa reconstituição do crime por parte do tio da menina, que confessou e explicou o homicídio, responsabilizando a irmã. Mas a tese dos porcos nunca foi comprovada. A Polícia Judiciária chegou a investigar várias pocilgas da região mas nunca encontrou vestígios do corpo de Joana.