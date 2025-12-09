Debate. Seguro e o Almirante no chiqueiro da pequena política

Dezasseis minutos. Novecentos e sessenta segundos. Mais coisa menos coisa, o tempo de um intervalo de um jogo de futebol. Foi preciso todo este tempo para que Henrique Gouveia Melo e António José Seguro decidissem dizer alguma coisa sobre o País, o lugar de Portugal no mundo ou o futuro. Até aí, entretiveram-se com ataques mútuos.



Os candidatos presidenciais António José Seguro (esq.ª) e Henrique Gouveia e Melo (dir.ª) estiveram esta noite a debater DR

Durante grande parte do tempo, viu-se o chiqueiro da “pequena política”. A expressão colocada entre aspas foi proferida a certo momento pelo Almirante e antigo Chefe do Estado-Maior da Armada. Curioso gesto, esse (e António José Seguro confrontou-o com isso ) de acusar os adversários de “pequena política” enquanto se chafurda na lama, trazendo até os comentários de um Mário Soares já falecido, então à beira dos 90 anos, para tentar denegrir um adversário.

O arranque até parecia encaminhar o debate para um tom conciliatório. Na primeira intervenção, Seguro tentou puxar da “experiência política” para se fazer valer. Não o disse, talvez por elegância oratória, mas o subtexto era óbvio: do lado oposto da mesa, estava um candidato que considerava politicamente inexperiente. Aludiu aos cerca de “130 presidentes de câmara” que o apoiam. E insistiu num argumento que muito tem usado, o de que é preciso “equilibrar o sistema político”. Perante um Parlamento tão à direita, entende, “o campo político que eu represento” - esquerda é uma palavra de que sempre fugiu, nestes tempos ainda mais - deve estar representado na Presidência.

Henrique Gouveia e Melo não aproveitou a deixa, não notou que talvez seja “poucochinho”, para usar uma expressão que Seguro conhece bem (ouviu-a de António Costa), ser-se da área socialista para se ser eleito Presidente. Entrou de carrinho e a pés juntos: a Presidência, disse, “é liderança”, ele é um líder e o seu adversário - ao contrário de Seguro, não temeu a deselegância de o dizer diretamente - “não é um líder para os tempos modernos”. Mário Soares, lembrou, “disse-o há 11 anos” (em 2014, à beira dos 90 anos e três anos antes de falecer), não se deve confiar em Seguro. Ainda para mais, agora “vem tentar reciclar a sua carreira política”.

O chorrilho de ataques começou. Seguro, ao invés de fintar a lama e levar Gouveia e Melo para o terreno do debate de ideias, entrou no ringue de boxe. Lembrou a contenda jurídica entre Gouveia e Melo e os marinheiros que este castigou (ilicitamente, entenderam os tribunais) por se recusarem a embarcar no Navio Mondego e disse-lhe: “A grande diferença entre nós é que eu não utilizo o poder para humilhar os meus subordinados, como o senhor fez na Madeira.”

É provável que a grande maioria dos telespectadores que assistiam ao debate não fizesse a mais pequena ideia da situação a que Seguro se referia, mas o socialista não se coibiu de pedir ao Almirante que lhe desse o exemplo de “algum dirigente militar que tenha feito o que o senhor fez”. Perante a ausência de resposta, atacou: “Não tem exemplo nenhum. A forma como exerce poder em público é indigna, não o qualifica.”

Daqui em diante, os dois tentaram fazer valer-se de slogans e de pequenos ataques. Gouveia e Melo puxou do reconhecimento que a gestão do processo de vacinação contra a Covid-19 lhe trouxe para se proclamar “um profissional dos resultados” ao invés de “um profissional da política”. Seguro contrapôs que o Almirante “não vai para Belém dar ordem a partidos”, que votar em Gouveia e Melo “é uma aventura, um tiro no desconhecido” e Gouveia e Melo acusou o socialista de ser “um líder para a estagnação”, ouvindo em resposta que “só diz slogans vazios”.

Em mais uma escolha estratégica discutível, o Almirante canalizou uma voz interior da fação de esquerda do PS para afirmar que, aquando da Troika, Seguro não precisava de se abster para validar as escolhas orçamentais de Passos Coelho, prejudiciais ao País. Num momento em que a esquerda da esquerda vale tão pouco eleitoralmente, e em que o País está tão virado à direita, não será arriscado seduzir um eleitorado tão magro, que já divide votos entre outros quatro candidatos? Seguro, talvez não por acaso, disse que ouvira a mesma crítica de Catarina Martins (“se calhar tinha razão”, respondeu surpreendentemente o Almirante). E eis que, pouco depois, os dois começaram a falar do País.

De substantivo, inesperado ou divisivo, pouco disseram. Daí em diante, na Saúde, na Economia, na Justiça, o tom foi sobretudo conciliatório. Nem Seguro nem Gouveia e Melo arriscam a impopularidade. Um e outro não serão talvez os candidatos “nem-nem”, expressão que Gouveia e Melo tentou colar a Seguro, mas serão talvez os candidatos “mas”. Não é que sejam apoiados pelo Movimento Alternativa Socialista, é que ninguém os supera na tentativa de parecerem moderados: Gouveia e Melo é “mais liberal” na economia “mas temos de ter cuidado de não partir a coesão social”, Seguro vinca que “há imensos estudos” que mostram como pode a economia portuguesa ser mais competitiva mas ele não está nesta corrida para os explicar, não vá isso desagradar a alguém. No final, os comentadores televisivos davam a vitória a Seguro. Privilégios de underdog?

O embaraço

Henrique Gouveia e Melo queria muito atacar António José Seguro, fosse da forma que fosse, e isso ficou visível em todo o debate. A dado momento, conseguiu dizer a seguinte frase: “O senhor representa uma fação do PS, nem sequer representa o PS todo.” As dúvidas estão por responder: há algum candidato que represente o PS todo? O “independente” Gouveia e Melo é esse candidato que representa o PS todo? E desde quando é que representar o PS todo é essencial para se ser Presidente da República (quanto mais um bom Presidente da República)?

KO:

Se os adversários o acusam de estar politicamente impreparado, e de não fazer ideia de como lidar com os movimentos das várias peças do xadrez político, Gouveia e Melo não se ajuda a si mesmo. Quando criticava Seguro por não ter votado contra um Orçamento do Estado de Passos Coelho, num País que entrara pouco antes em assistência financeira para pagar salários e pensões (depois do mandato de um antigo líder socialista, José Sócrates), o Almirante confrontava Seguro por ter viabilizado um “Orçamento do Estado com leis inconstitucionais”. Estava dado o flanco: “Está a ver como não sabe? O Orçamento do Estado não tem leis, o Orçamento do Estado é uma lei”. Recuo, reconhecimento do erro e tentativa de defesa: “Está outra vez a atacar com o pormenorzinho”. Talvez seja um "pormenorzinho". Para um candidato insistentemente acusado de inabilidade política, não foi bom.