Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
09 de dezembro de 2025 às 23:00

O sucesso da IA será o teu fracasso?

De qualquer maneira, os humanos, hoje, no século XXI, são já um mero detalhe em cima da Terra. Hoje há bilionários, máquinas e os anexos – os biliões de humanos que por aqui andam.

Semanalmente, notícias de que a IA vai fracassar e, ao mesmo tempo, que a IA vai eliminar grande parte do emprego humano. Veremos o que vai acontecer. O que está a parecer é que alguns (eu diria, os donos das empresas do sector) vão considerar um fracasso da IA se esta não eliminar muitos empregos. Ou seja, o sucesso da IA será uma catástrofe para os humanos. Não sei bem de que sucesso estamos a falar.

Tópicos Condições médicas Humanidade Escravatura Ficção
