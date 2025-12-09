Sábado – Pense por si

Os critérios para classificar quem ganha ou perde os debates

Num debate político talvez valesse a pena fazer uma análise de quem tem razão, quem conhece melhor o país, quem apresenta soluções exequíveis no âmbito dos poderes presidenciais, quem fala dos aspectos éticos da política sem ser apenas no plano jurídico.

Vejo com alguma ironia e preocupação, na logomaquia sobre os debates Presidenciais, uma das marcas do vazio político dos nossos dias. A ironia vem de que este tipo de “notas” são uma herança de Marcelo Rebelo de Sousa que, junto com o ”jornalismo de cenários”, foi a mais importante influência na comunicação social portuguesa depois do 25 de Abril. Rivaliza apenas com O Independente, que acrescentou outra marca, a do jornalismo populista com cobertura intelectual. O primeiro influenciou o “centrão”, a segunda, a direita radical.

