Debate Cotrim vs Gouveia e Melo. O cavalo de Troia, a maçonaria e as gravatas a fazer 'pendant'

Candidatos estiveram frente a frente para debater a greve geral, a defesa nacional ou até mesmo a privatização da TAP. Cotrim entrou a atacar mas no final o debate mostrou-se sereno. Houve até vários entendimentos.

João Cotrim de Figueiredo e Henrique Gouveia e Melo estiveram esta quinta-feira frente a frente, num debate transmitido pela RTP. Durante 30 minutos, falaram dos maçons que oficializaram o apoio à candidatura de Gouveia e Melo, sobre a greve geral, a defesa nacional, a privatização da TAP, a Operação Influencer, entre outros temas.



Inicialmente Cotrim de Figueiredo entrou em modo atacante. Recordou o momento em que Gouveia e Melo considerou que os candidatos de partidos são cavalos de Troia, e desafiou-o a responder à seguinte questão: "Gostava que dissesse nos meus olhos se acha que eu sou um cavalo de Troia. É que esse tipo de label não é algo que lhe fique muito bem". E garantiu que em momento algum da sua vida foi influenciado.

Já o antigo Almirante manteve-se sereno face às provocações. Respondeu que um candidato não partidário será uma melhor opção para os portugueses. "Isso não faz sentido absolutamente nenhum", contrapôs Cotrim de Figueiredo.

Os candidatos também se distanciaram em matérias como a defesa nacional. Cotrim de Figueiredo sugeriu que o Comandante Supremo das Forças Europeias da NATO deveria ser europeu e não um norte-americano, mas o antigo Almirante não achou a ideia assim tão boa. "Não me parece boa ideia. No dia em que os americanos saírem da Europa vamos ter um grande problema de segurança, não só na fronteira europeia, mas dentro da própria Europa."

KO

Apesar do ataque inicial de Cotrim de Figueiredo, o debate acabou por não gerar grande confronto. Na verdade, os candidatos acabaram por se entender em várias matérias, nomeadamente no que toca à Operação Influencer - onde ambos consideraram como "muito grave" o facto do antigo primeiro-ministro ter sido escutado em conversas com outros arguidos durante anos - e no que diz respeito à ideia de que o sistema de justiça português deve ser mais escrutinado. Nesses momentos não só os seus ideais estavam alinhados como as suas gravatas também faziam pendant, com as cores alusivas à bandeira de Portugal.

Isto significa que neste debate não houve nenhum candidato de destaque nem nenhum vitorioso, embora Cotrim de Figueiredo tenha respondido mais vezes ao antigo Almirante. Ambos responderam às questões do jornalista da RTP.

Pinóquio

Durante o debate, Gouveia e Melo escolheu mal o uso de dois verbos e Cotrim de Figueiredo acusou-o de mentir. "Defendeu há muito tempo uma revisão constitucional e defendeu também que o veto presidencial não podia ser...". Foi aqui que Cotrim cortou o raciocínio. "[A segunda ideia] já não é verdade. É que os verbos interessam. Uma defendi, a outra sugeri a discussão", argumentou. Gouveia e Melo riu-se.

Embaraço

O maior embaraço foi quando Cotrim de Figueiredo encostou Gouveia e Melo à parede com a seguinte afirmação: "Gostava que dissesse nos meus olhos se acha que eu sou um cavalo de Troia."