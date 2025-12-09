Sábado – Pense por si

Portugal

Presidenciais: O sprint final das assinaturas

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 09 de dezembro de 2025 às 23:00

A uma semana do deadline para entrega de assinaturas no Tribunal Constitucional, há ainda candidatos a recolhê-las, a contá-las ou a tratar de burocracia.

O tempo está a apertar. Ao aproximar-se o prazo-limite de entrega de assinaturas no Tribunal Constitucional, fixado para dia 18 de dezembro, as campanhas dos candidatos presidenciais aceleram o passo. De modo a conseguirem aparecer no boletim de voto, os candidatos têm de entregar no Palácio Ratton 7.500 assinaturas válidas e tratar de um conjunto de exigências, de certidão de recenseamento até declaração de rendimentos e compromissos de honra, entre outros. Contudo, nem todos estão no mesmo patamar burocrático: uns já entregaram tudo, outros estão a contar as assinaturas - e há quem ainda as esteja a recolher.

