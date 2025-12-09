O dia em que se deixa de trabalhar pode ser angustiante. Mas, se esse marco for preparado com antecedência, do ponto de vista financeiro e psicológico, ele poderá ser transformado numa janela de oportunidades. Para o artigo que faz capa da revista esta semana, conhecemos mais de uma dezena de séniores que abriram essa janela e são hoje um exemplo de energia e boa disposição, capaz de fazer corar de vergonha muitos adultos em plena vida ativa. O que dizer de Alberto, que levou a editora Luísa Oliveira no seu jipe clássico, debaixo de uma chuva torrencial, até à garagem onde guarda alguns dos carros com que corre em dupla com um dos filhos? E de Ema, que sobe e desce a escada de sua casa, numa ligeireza, para atender as clientes que ainda a procuram para que ela as penteie de forma elegante? São histórias inspiradoras e que ajudam a perceber a importância de cuidarmos de nós desde cedo.

Como preparar a reforma