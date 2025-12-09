Sábado – Pense por si

Portugal

Municípios pedem ao Governo que garanta distribuição de jornais em todo o País

Lusa 21:20
As mais lidas

A administração da VASP anunciou, na semana passada, que admite interromper a distribuição diária de jornais nos distritos de Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança.

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) interpelou esta terça-feira o Governo a garantir os meios e mecanismos que assegurem a distribuição de imprensa em todo o território nacional, depois de a VASP ter admitido a interrupção em oito distritos.

Jornais no quiosque
Jornais no quiosque Ricardo Ponte/Correio da Manhã

"A ANMP acompanha a contestação dos municípios e das populações envolvidas e interpela o Governo a garantir os meios e os mecanismos que assegurem a distribuição de imprensa em todo o território nacional", refere.

A administração da VASP anunciou, na semana passada, que admite interromper a distribuição diária de jornais nos distritos de Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança.

Para o efeito, a VASP invoca a situação financeira que a empresa atravessa, com a quebra de vendas e o aumento significativo dos custos operacionais.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a ANMP considera que tal "colocará em causa o acesso à informação, uma vez que haverá zonas do País que ficarão excluídas das rotas de distribuição da imprensa, que até agora é assegurada em todo o território".

"A ANMP discorda absolutamente da assunção deste tipo de medidas, por colocar em causa o acesso à informação por parte de todos os cidadãos independentemente da região onde residam, penalizando ainda mais os territórios de baixa densidade que sofrem já de problemas acrescidos relativamente aos restantes, devido à redução contínua de serviços essenciais às populações", aponta.

A ANMP alerta ainda que, se esta decisão não for revertida, "colocará em causa o direito à informação e o exercício integral da cidadania".

"Agravará as desigualdades territoriais num tempo em que devemos promover, cada vez mais, a coesão social e territorial", concluiu.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Ministro (governo) Administração Governo Empresas Associação Nacional de Municípios Portugueses VASP Castelo Branco Beja Évora Viseu
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Como preparar a reforma

O que deve fazer para quando chegar a altura da reforma e como se deve manter ativo. E ainda: reportagem na Síria; ao telefone com o ator Rafael Ferreira.

Menu shortcuts

Municípios pedem ao Governo que garanta distribuição de jornais em todo o País