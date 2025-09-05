Confirmadas as nacionalidades dos 16 mortos do descarrilamento do Elevador da Glória

Entre as vítimas há portugueses, sul-coreanos, britânicos ou canadianos.
A Polícia Judiciária (PJ) confirmou esta sexta-feira a nacionalidade de todas as vítimas mortais do descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, que aconteceu ao final da tarde de quarta-feira. No mesmo comunicado, dá conta de que o cidadão alemão, que será o pai do menino de três anos, que tinha sido dado como morto, afinal está internado no Hospital de São José.
Descarrilamento do Elevador da Glória faz 16 mortos de várias nacionalidades
Na lista das 16 vítimas mortais divulgada hoje pela PJ constam cinco portugueses, três britânicos, dois sul-coreanos, dois canadianos, um suíço, um ucraniano, um americano e um francês. A polícia explica ainda que as vítimas foram "identificadas cientificamente, com a colaboração do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses".
O descarrilamento do Elevador da Glória provocou ainda 23 feridos, que foram assistidos em vários hospitais da cidade. Entre estes estão ainda internados seis doentes nos cuidados intensivos, enquanto os 13 feridos ligeiros tiveram logo alta na quinta-feira de manhã. Também os feridos são de várias nacionalidades.
