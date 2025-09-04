Elevador da Glória: Seis feridos em cuidados intensivos

Vários hospitais do Serviço Nacional de Saúde receberam 23 vítimas do descarrilamento, 13 feridos ligeiros e 10 graves.

Seis dos 23 feridos no acidente com o elevador da Glória na quarta-feira encontram-se em cuidados intensivos, enquanto todos os feridos ligeiros já tiveram alta hospitalar, anunciou hoje o diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde.



Feridos do acidente no elevador da Glória recebidos no Hospital Santa Maria CMTV

Em conferência de imprensa, Álvaro Almeida adiantou que vários hospitais do Serviço Nacional de Saúde receberam 23 vítimas do descarrilamento, 13 feridos ligeiros e 10 graves.

"Infelizmente, um dos feridos graves acabou por falecer", e ainda não foi identificado, e os restantes seis encontram-se em cuidados intensivos, enquanto os outros três apresentam uma "evolução mais favorável", disse.

Segundo Álvaro Almeida, todos os feridos ligeiros já tiveram alta e são de várias nacionalidades, como espanhola, portuguesa, israelita, brasileira, italiana e francesa.

Em relação aos feridos graves, um ainda não foi identificado e os restantes são três de nacionalidade portuguesa, um de nacionalidade alemã, um sul-coreano, uma suíça, uma cabo-verdiana e uma marroquina, referiu o diretor executivo do SNS.

"O SNS respondeu como era suposto, num momento difícil, graças à grande disponibilidade dos profissionais de saúde", que responderam "imediatamente à chamada", salientou Álvaro Almeida.

Fonte do Hospital de Santa Maria, que recebeu um total de oito feridos do acidente, adiantou à agência Lusa que uma criança, que ficou ferida sem gravidade, teve alta ao final da tarde de hoje, ficando ao cuidado de familiares.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e cerca de duas dezenas de feridos de várias nacionalidades,

O Governo decretou um dia de luto nacional, cumprido hoje.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.