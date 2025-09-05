Sábado – Pense por si

Pai do menino de três anos encontrado entre os feridos do descarrilamento do Elevador da Glória

Ana Bela Ferreira
Ana Bela Ferreira 10:35
Primeiras informações davam conta da morte do homem alemão e do estado grave da mãe do menino.

Afinal, está vivo o pai do menino de três anos que sobreviveu ao descarrilamento do Elevador da Glória, na quarta-feira ao final da tarde. Homem alemão terá sido localizado no Hospital de São José, avança a TVI/CNN Portugal. Entretanto, a Polícia Judiciária confirmou esta informação: "O cidadão alemão dado, ontem, como sendo uma das vítimas mortais, veio a apurar-se, durante a noite, que se encontra internado no Hospital de São José."

Alemão que tinha sido dado como morto afinal sobreviveu ao acidente do Elevador da Glória
Alemão que tinha sido dado como morto afinal sobreviveu ao acidente do Elevador da Glória TIAGO PETINGA/LUSA

As primeiras informações eram de que o homem não teria sobrevivido ao acidente que vitimou 16 pessoas e feriu outras 21, enquanto a mãe do menino está internada no Hospital de Santa Maria, em estado crítico, mas estável. Agora, a família que viajou de Hamburgo acabou por descobrir o homem entre os feridos internados no São José, depois de várias diligências.

Segundo o canal de televisão, a família dirigiu-se ao Instituto de Medicina Legal mas não o identificou entre nenhuma das vítimas reconhecíveis visualmente. Depois de terem mostrado uma fotografia do familiar a um agente da PSP que estava na rua no centro de Lisboa este indicou que o homem de 46 anos estaria no São José. Era um dos feridos que estava ainda por identificar.

Pai do menino de três anos encontrado entre os feridos do descarrilamento do Elevador da Glória