Pai do menino de três anos encontrado entre os feridos do descarrilamento do Elevador da Glória

Primeiras informações davam conta da morte do homem alemão e do estado grave da mãe do menino.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Afinal, está vivo o pai do menino de três anos que sobreviveu ao descarrilamento do Elevador da Glória, na quarta-feira ao final da tarde. Homem alemão terá sido localizado no Hospital de São José, avança a TVI/CNN Portugal. Entretanto, a Polícia Judiciária confirmou esta informação: "O cidadão alemão dado, ontem, como sendo uma das vítimas mortais, veio a apurar-se, durante a noite, que se encontra internado no Hospital de São José."



Alemão que tinha sido dado como morto afinal sobreviveu ao acidente do Elevador da Glória TIAGO PETINGA/LUSA

As primeiras informações eram de que o homem não teria sobrevivido ao acidente que vitimou 16 pessoas e feriu outras 21, enquanto a mãe do menino está internada no Hospital de Santa Maria, em estado crítico, mas estável. Agora, a família que viajou de Hamburgo acabou por descobrir o homem entre os feridos internados no São José, depois de várias diligências.

Segundo o canal de televisão, a família dirigiu-se ao Instituto de Medicina Legal mas não o identificou entre nenhuma das vítimas reconhecíveis visualmente. Depois de terem mostrado uma fotografia do familiar a um agente da PSP que estava na rua no centro de Lisboa este indicou que o homem de 46 anos estaria no São José. Era um dos feridos que estava ainda por identificar.