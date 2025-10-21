Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho
21 de outubro de 2025

Feitos ao bife

Claro que, no limite, Seguro também podia promover qualquer coisa com os camaradas. Se for esse o caso, desaconselho o almoço e sugiro um pequeno-almoço. É mais rápido, mais barato – e não causa indigestão.

ANTÓNIO JOSÉ SEGURO foi jantar com “personalidades” de direita. Não sabemos o que comeu, mas a mera hipótese de ter trincado qualquer coisa com tão infaustas companhias já o denuncia como um traidor à causa.

