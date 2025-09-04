Proteção Civil de Lisboa corrige número de vítimas mortais para 16

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A Proteção Civil de Lisboa corrigiu esta quinta-feira o número de vítimas mortais do descarrilamento do elevador da Glória, que é afinal de 16 e não de 17, como divulgado esta manhã.



Acidente no elevador da Glória: Proteção Civil corrige número de vítimas para 16 Vasco Cândido/CMTV

"Com base nas fontes disponíveis, foi informado o falecimento de duas vítimas, durante esta noite, nos hospitais. Esta informação não está correta, tendo-se apurado uma duplicação de um registo, pelo que se corrige e esclarece que faleceu uma pessoa esta noite no Hospital de São José, havendo assim a lamentar 16 vítimas mortais, e não 17 como informado esta manhã", refere uma nota da responsável pela Proteção Civil de Lisboa enviada à agência Lusa.

Margarida Castro Martins lamenta ainda o lapso.