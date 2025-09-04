Sábado – Pense por si

Portugal

Proteção Civil de Lisboa corrige número de vítimas mortais para 16

Lusa 13:59
As mais lidas

A Proteção Civil de Lisboa corrigiu esta quinta-feira o número de vítimas mortais do descarrilamento do elevador da Glória, que é afinal de 16 e não de 17, como .

Acidente no elevador da Glória: Proteção Civil corrige número de vítimas para 16
Acidente no elevador da Glória: Proteção Civil corrige número de vítimas para 16 Vasco Cândido/CMTV

"Com base nas fontes disponíveis, foi informado o falecimento de duas vítimas, durante esta noite, nos hospitais. Esta informação não está correta, tendo-se apurado uma duplicação de um registo, pelo que se corrige e esclarece que faleceu uma pessoa esta noite no Hospital de São José, havendo assim a lamentar 16 vítimas mortais, e não 17 como informado esta manhã", refere uma nota da responsável pela Proteção Civil de Lisboa enviada à agência Lusa.

Margarida Castro Martins lamenta ainda o lapso.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Hospitais Lisboa Hospital de São José
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Proteção Civil de Lisboa corrige número de vítimas mortais para 16