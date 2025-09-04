Falta identificar três mortos do acidente com o Elevador da Glória, refere PJ

Polícia Judiciária diz que com "elevado grau de probabilidade" há um cidadão alemão, dois canadianos, um ucraniano e um americano entre os mortos que ainda não tinham sido identificados até agora.



PJ divulga identificação de vítimas do acidente do Elevador da Glória MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Em conferência da imprensa sobre o acidente, o diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, disse que "com elevado grau de probabilidade" entre algumas das vítimas mortais que ainda não tinham sido identificadas está um cidadão alemão, dois canadianos, um ucraniano e um americano. Falta identificar mais três pessoas que morreram no acidente no coração de Lisboa. Anteriormente tinham já sido confirmadas as mortes de cinco cidadãos portugueses, dois sul-coreanos e um suíço.

Álvaro Almeida, diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde, adiantou que vários hospitais do Serviço Nacional de Saúde receberam 23 vítimas do descarrilamento, 13 feridos ligeiros e 10 graves, sendo que um deles acabou por morrer.

Luís Neves disse que todos os feridos ligeiros já tiveram alta e que seis dos gravemente feridos, na totalidade são 9, se encontram nos cuidados intensivos, três estão em risco de vida. Dos feridos graves há registo de três portugueses, um alemão, um sul-coreano, uma mulher suíça e uma marroquina. Continua por identificar um ferido grave.

As 16 autópsias já foram concluídas. “Foi em tempo record, para minorar o sofrimento das famílias”, explicou Francisco Corte Real, presidente do Instituto de Medicina Legal.

Na conferência de imprensa foi referido que o relatório preliminar dos peritos vai ser publicado dentro de 45 dias.