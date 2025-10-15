Balsemão e Berlusconi: os bastidores das negociações para salvar o império de media

As negociações com a MediaForEurope, um contacto aberto por António Horta Osório, incluem a permanência dos Balsemão no capital e na gestão da dona da SIC e do Expresso. Quem mandará no imediato está por acertar, mas os italianos vêm para controlar - agora ou mais tarde. Há otimismo, mas incerteza, sobre a concretização do negócio, que não deverá incluir um perdão de dívida bancária. Os Soares dos Santos pensaram investir, mas queriam cortar a fundo e mandar - Balsemão não aceitou.
Foi já no início deste ano que Francisco Pedro Balsemão, administrador da Impresa, e Pedro Barreto, o administrador
financeiro, se viraram com maior intensidade para as grandes fortunas
familiares em Portugal. Tentar atrair capital para a carenciada Impresa, a dona
da SIC e do Expresso, não era uma novidade: desde que subiu ao topo da empresa,
em 2017, Francisco Pedro foi tentando captar, sem resultado, novos sócios
nacionais e internacionais para o grupo controlado pelos Balsemão. Desta vez,
contudo, concentrou esforços na frente interna, incentivado pela carteira de
contactos de Barreto (ex-BPI) - e inspirado pela forma como o pai, Francisco
Pinto Balsemão, angariou capital português para fazer a SIC há 32 anos, explica
uma fonte próxima do processo. As circunstâncias, contudo, não são as de 1992 e
só um alvo, a família Soares dos Santos, aceitou conversar.
