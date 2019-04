A greve dos motoristas de matérias perigosas deixou bombas sem combustíveis para vender. Camiões são ainda essenciais para fazer chegar os produtos petrolíferos.

Portugal está altamente dependente dos combustíveis fósseis líquidos. Se esta realidade era previsível, a greve dos transportadores de matérias perigosas só veio confirmar as suspeitas. Mas por que é tão grande o impacto destes serviços de transporte que parece que o país fica parado sem eles?

O pré-aviso de greve foi apresentado no início do mês. As associações que representam as empresas petrolíferas estavam ao corrente do desejo de paralisação e o Governo também. Mas na segunda-feira os camiões e comboio cisterna que levam os combustíveis até às bombas não arrancaram. A meio do dia desta terça-feira, milhares de condutores deslocaram-se até a postos de abastecimento e foram esgotando as reservas.

A falta de combustível numa bomba não é uma situação inédita – "ainda para mais, na altura das férias da Páscoa", reforça João Reis, da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (APETRO) -, mas não é comum acontecer em tantos sítios em simultâneo.

Por norma, os camiões e comboios cisterna vão buscar o combustível aos pipelines – como o da Refinaria de Leça da Palmeira, em Matosinhos, e o localizado em Aveiras, mais a sul – e a partir daí distribuem os produtos petrolíferos pelos postos, de acordo com as necessidades de cada sítio.

Estas viagens de transporte de mercadoria obedecem, segundo a APETRO, a uma escala predefinida em que cada meio de transporte faz um percurso onde vai enchendo as reservas. Esses percursos não têm uma hora definida, podendo tanto um posto ser abastecido Às 9h da manhã como às 19h. Tudo depende da escala estabelecida consoante as necessidades. "Não há um padrão único nos processos de estabelecimento, porque os postos e as necessidades são diferentes", explica João Reis.

Haveria outras formas de levar os combustíveis até aos locais. Ainda esta semana o jornal Expresso revelava o plano de um pipeline para o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, à semelhança do que já acontece com o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. No entanto, essa ideia não chegou a avançar e o aeroporto continuou a ser abastecido por camiões cisterna.

"Caos" era evitável?

Uma das palavras mais utilizadas para descrever a corrida aos combustíveis foi "caos" e, no entender de João Reis, este não era evitável, até porque o Governo fez tudo o que podia, no entender do porta-voz da APETRO.

"Um pré-aviso de greve, como em qualquer outra atividade, não deixa a nu quais as consequências que podem advir, porque não deixa adivinhar a adesão (que pelos vistos foi muito grande) nem a reação às notícias", o que torna difícil precaver, já que a extensão dos danos depende de múltiplos fatores.

E era expectável uma reação tão intensa por parte dos condutores que acorreram às bombas de abastecimento preocupados com a possibilidade de não terem combustível? João Reis diz não ter ficado surpreendido. "Estamos numa fase em que ainda somos muito dependentes de combustíveis fósseis líquidos para a nossa mobilidade. Ainda para mais estamos na semana da Páscoa, em que tanta gente decide ir para a terra durante o fim-de-semana. E depois surgem as primeiras notícias e as pessoas pensam: "ai, ai, ai, não vai haver gasolina" e então correm a abastecer. Não é de espantar esta correria aos combustíveis."