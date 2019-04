Falta de combustível compromete distribuição de jornais no País

Ministério da Economia entende que serviço não deve estar abrangido por serviços mínimos.

A distribuição de jornais poderá estar comprometida já na próxima sexta-feita. A VASP, que distribui a maioria dos títulos do país, admite que os postos de Albergaria, Coimbra, Viseu e Leiria fiquem já a partir de amanhã sem combustível para fazer a distribuição dos jornais.



Poderá apenas haver distribuição nos concelhos que fazem fronteira com Espanha, onde os carros estão neste momento a ser abastecidos.



Paulo Proença, diretor geral de VASP, admitiu que se a situação não for rapidamente desbloqueada a partir de sábado Lisboa e Porto também poderão não ter distribuição de jornais. Ambos os centros têm postos próprios de combustíveis que já se estão a ressentir. Aguentam apenas dois dias de distribuição, depois do Ministério da Economia não ter entendido que a VASP, que distribui entre outros o Correio da Manhã, o Record e o Jornal de Negócios, estava abrangidas pelos serviços mínimos.



"Fizemos vários contatos, mas não tivemos respostas", garantiu o diretor geral da empresa.