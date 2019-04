Crise dos combustíveis: onde anda o Governo?

Tudo o que se passou até aqui é mais ou menos incompreensível. Não se percebe porque é que as estruturas do Estado não se prepararam para uma crise que estava anunciada pelo menos desde o dia 1 de Abril

O Governo tem-se desculpado da sua inacção nesta crise dos combustíveis com o facto de estarmos perante um conflito entre privados. Na verdade, as partes desta guerra são privadas mas não há consequências mais públicas do que as de uma greve que pode parar a circulação rodoviária e a aviação, o fornecimento de bens essenciais e serviços à população, o transporte de doentes e, no limite, ameaça a ordem pública.

Tudo o que se passou até aqui é mais ou menos incompreensível. Não se percebe porque é que o Governo e as estruturas do Estado não se prepararam para uma crise que estava anunciada pelo menos desde o dia 1 de Abril. Não houve prevenção nem diplomacia de bastidores. Não tem havido uma coordenação e uma presença permanente do Governo na comunicação ao País, que está refém das reivindicações (justas) de um grupo profissional de 800 pessoas.

Foi tudo errático, a começar pela própria definição dos serviços mínimos e na expressão geográfica de uma intolerável arrogância ao afirmar que se limitavam a Lisboa e o Porto. Compreender-se-ia numa lógica de prioridades que se pusessem as zonas mais densamente povoas à frente. Mas não a afirmação de uma exclusividade geográfica centrada em Lisboa e no Porto. Se é essa a visão que este Governo tem do País, então, não parece na plenitude da sua capacidade política e não está preparado para mandar nos destinos de Portugal mais uma legislatura. Não se percebe, pura e simplesmente, onde anda o Governo e o que está a fazer para acabar o mais depressa possível com uma crise que só vai castigar ainda mais os portugueses. Não se percebe, sequer, quem são os ministros que estão a enfrentar a crise, para lá do atabalhoado Pedro Siza.

Este conflito é, mais um, depois dos professores e dos enfermeiros, em que estão a surgir estruturais sindicais novas que fogem à clássica representação ideológica da CGTP e que se movem por reivindicações de sectores profissionais que foram esmagados pela crise. Tudo o que está fora da lógica política da geringonça, ou seja, fora da esfera de reivindicação da CGTP, move-se hoje por critérios sindicais que não são controláveis pelos velhos processos de negociação, enquadrados pela burocracia sindical comunista ou socialista e social-democrata. Querem mais e mais depressa.

Se o poder político instalado em São Bento e em Belém não quer ser ultrapassado por uma maior radicalidade desta rua, convém que saiba preparar-se para enfrentar estes novos fenómenos. Desde logo, é preferível que saiba antecipar e enquadrar estes movimentos reivindicativos e não que comece a desencantar maquinações populistas, de extrema-direita, etc. Macron, que já emergiu num quadro de superação da velha dicotomia entre esquerda e direita, achou que estava a modernizar a França, rodeado de um grupo de ‘golden boys’ da gestão mas enganou-se. E reconhecem hoje, alguns deles, que o grande pecado foi não compreender a rua e ficar prisioneiro do encantamento do poder. Por cá, começa a ser muito parecido.