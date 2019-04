A greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas terminou na manhã desta quinta-feira, avança o Correio da Manhã . Decisão foi tomada após uma reunião entre o Governo, a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), em que a ANTRAM e o Sindicato chegaram a acordo - após três dias de longas filas nos postos de combustível.





Os trabalhadores queriam ver reconhecida a categoria profissional, estando inseridos neste momento em "Motoristas de Pesados". Entre as exigências estavam também uma atualização da tabela salarial – leia-se aumento – através da individualização da profissão, uma revisão do subsídio de risco, uma formação especial para a profissão e seguros de vida e exames médicos específicos.

Ao todo, são mais de 800 os camionistas especializados em transportar matérias perigosas – que vão desde materiais explosivos e inflamáveis, a químicos ou radioativos. Para a profissão, necessitam de uma certificação ADR, que é emitida pelo IMT e tem uma validade máxima de cinco anos.

Deste número de motoristas, cerca de 600 estão afiliados ao Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), criado em 2018 através da conversão com a Associação Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, que surgiu no ano anterior.

Governo, sindicato e ANTRAM estiveram durante a noite reunidos, anunciando no final que os serviços mínimos seriam garantidos a nível nacional. Já na manhã desta quinta-feira, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, anunciou em conferência de imprensa que o Governo havia chegado a acordo para "o levantamento da greve de motoristas para materiais perigosos".

No acordo alcançado, a ANTRAM e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas comprometem-se a concluir até dia 31 de dezembro um processo de negociação coletiva. No processo, as partes "admitem iniciar um procedimento negocial tendo em vista a boa regulação das relações laborais entre os empregadores representados pela ANTRAM e os trabalhadores representados pelo SNMMP".



A primeira reunião entre as duas partes acontece já no dia 29 de abril e todos os processos serão supervisionados pelo Governo, com as negociações a decorrerem nas instalações do Ministério das Infraestruturas e Habitação. Pedro Nuno Santos, ao referir uma negociação "leal", lembrou as empresas que "ninguém está acima da lei" e que a lei deve ser respeitada. "É fundamental que todas cumpram a lei da mesma forma".

Individualização da atividade no âmbito da tabela salarial

Nas negociações com a ANTRAM, o principal objetivo do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas é ver reconhecida a categoria profissional, que está ainda presa no atual contrato coletivo de trabalho à definição de "Motorista de Pesados" – com uma remuneração base de 630 euros. Durante a greve, o presidente do SNMMP indicou ao Observador que o setor pretendia uma base salarial na ordem de dois salários mínimos – 1200 euros.

Atualização do subsídio de risco

Devido à perigosidade da profissão, motoristas querem um aumento do atual subsídio de risco inerente – que é de 7,5 euros / dia atualmente. O sindicato referiu ainda, durante a greve, situações de motoristas que trabalham mais de 16 horas por dia e que não recebem uma compensação pelas horas extraordinárias.

Formação especial para motoristas

O contrato coletivo de trabalho que foi aprovado em setembro de 2018 obrigava as empresas a assumirem os custos de formação dos motoristas para obterem as certificações – como a ADR, emitida pelo IMT e obrigatório para o exercício da formação. No entanto, o sindicato exige uma formação especial a acrescentar à existente.

Seguros de vida e exames médicos específicos

Sindicato quer levar ainda à mesa de negociações o pedido para um seguro de vida que seja específico à profissão devido ao perigo associado. A esta acresce também a possibilidade de trabalhadores serem sujeitos a exames médicos mais específicos.