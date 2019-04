Ministro das Infraestruturas explicou que a "normalização será gradual". Greve começou às 00h00 de segunda-feira e terminou na manhã desta quinta-feira, após reunião entre o Governo, ANTRAM e Sindicato.

A greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas terminou na manhã desta quinta-feira, avança o Correio da Manhã. Decisão foi tomada após uma reunião entre o Governo, a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), em que a ANTRAM e o Sindicato chegaram a acordo - após três dias de longas filas nos postos de combustível.



"Chegámos a acordo para o levantamento da greve de motoristas para materiais perigosos", disse o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, em declaração à imprensa esta manhã. Governo, Sindicato e ANTRAM estiveram durante a noite reunidos cerca de dez horas, anunciando no final que os serviços mínimos seriam garantidos a nível nacional. Poucas horas depois, foi anunciado o fim da greve.



Pedro Nuno Santos, ao referir uma negociação "leal", lembrou as empresas que "ninguém está a cima da lei" e que a lei deve ser respeitada. "É fundamental que todas cumpram a lei da mesma forma".



Tendo em conta a "situação de rutura em vários postos de abastecimento", o ministro explicou depois que a normalização da situação será gradual, "não será imediata". "A greve terminou, não há nenhum obstáculo a que a normalidade seja resposta", declarou. "Há um processo de reorganização que demorará algum tempo, mas vamos começar a sentir durante as primeiras horas do dia que este período que vivemos terminou", disse.

Combustíveis: ANTRAM e Sindicato vão concluir processo negocial até final do ano De forma a garantir o início das negociações, o SNMMP cessa com efeitos imediatos a greve geral dos motoristas atualmente em curso, que teve início no dia 15 de abril. - Portugal , Sábado.





O governante agradeceu ainda às forças de segurança que "tiveram um papel fundamental", deixando uma mensagem à oposição, que criticou nos últimos dias o tempo de reação do governo: "O que fizemos foi o que faríamos se o pré-aviso tivesse um ano".



A greve dos motoristas de matérias perigosas começou às 00h00 de segunda-feira. Foi convocada pelo SNMMP, por tempo indeterminado, para reivindicar o reconhecimento da categoria profissional específica.

Na quarta-feira, o Governo anunciou o racionamento de combustíveis a 15 litros por carro.

O Executivo criou ainda uma rede de 310 postos prioritários, onde haveria uma reserva para entidades consideradas prioritárias.