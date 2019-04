Criado em novembro de 2018, o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), só precisou de cinco meses para parar o País. Talvez por ser uma estrutura sindical recente, o pré-aviso de greve que entregou a 1 de abril não terá sido levado muito a sério, nem pela ANTRAM (Associação Nacional de Transportes Público Rodoviários de Mercadorias), nem pelo governo, que desde o início do mês limitou-se a tratar esta greve de forma burocrática.

Uma "síntese cronológica" publicada pela própria ANTRAM revela isso mesmo. Três dias após o pré-aviso de greve, a Direcção Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT) informou as partes que iria desencadear um procedimento de conciliação e de "prevenção do conflito". A 5 de abril, a direção geral do ministério de Vieira da Silva convocou as parte para a tal reunião de "prevenção" e para uma segunda de definição de serviços mínimos, encontros que decorreram a 8 de abril.

Logo no dia seguinte, e perante a falta de acordo, a ANTRAM emitiu um comunicado, rejeitando as pretensões salariais dos motoristas. Sem qualquer tentativa de intervenção política ao nível dos ministros das áreas ou dos secretários de Estado, o governo – através do ministro da Segurança Social Vieira da Silva e o titular da pasta do Ambiente, Matos Fernandes – emitiram o despacho 30/2019, de 11 de abril, no qual estabeleceram os serviços mínimos.

Até ao dia 15 de abril, início da greve, segundo os dados publicados pela ANTRAM, não houve mais tentativas de conciliação ou resolução do conflito. Resultado: as bombas de gasolina secaram, há uma corrida aos combustíveis que tem entupido as estradas e só esta quarta-feira é que o governo chamou a ANTRAM e o Sindicato para tentar resolver o caos.