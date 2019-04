Precisa de poupar combustível? Conheça várias dicas para fugir às filas nos postos

Tome nota de algumas opções para evitar ir abastecer o seu automóvel.

Com a crise energética de Norte a Sul do País, são vários os portugueses que querem atestar o carro, mas não conseguem, devido a longas filas que se têm verificado.



Por isso, damos-lhe algumas dicas para poupar combustível e fugir - pelo menos por agora - aos postos de combustível que se encontram lotados.



Uma das dicas passa, por exemplo, por reduzir na utilização do ar condicionado. Para poupar no combustível é preferível abrir as janelas para fazer circular o ar... e não estar constantemente a ligar e a desligar o ar condicionado. Mas há outras.



Dicas:



1. Opte por abastecer o carro pela manhã, uma vez que a densidade da gasolina é menor e, por isso, gasta menos combustível na utilização da viatura.



