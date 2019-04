De acordo com Francisco Albuquerque, o abastecimento da rede nacional de postos de combustível deverá ficar normalizada até segunda-feira, o mais tardar terça-feira.



Albuquerque relembra que depois da greve muitos postos ficaram sem combustível e que por isso é normal demorar algum tempo a normalização do armazenamento das estações de serviço.



"Vamos dar início às negociações com a ANTRAM [Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários de Mercadorias], com supervisão do Governo, para negociar as cláusulas da negociação coletiva desta classe profissional. A primeira reunião é dia 29 e tem como objetivo até ao final deste ano estar fechado este acordo coletivo de trabalho até final do ano", afirmou o PEdro Pardal Henriques, o advogado vice-presidente do SMMP.



A desconvocação da greve dos motoristas de matérias perigosas, que tinha começado na segunda-feira, foi anunciada quinta-feira de manhã pelo ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

A greve dos motoristas de matérias perigosas terminou na quinta-feira logo pela manhã e o sindicato em greve assegurou que iria reabastecer todas as bombas de gasolina durante o fim-de-semana. No entanto, alguns postos de abastecimento vão continuar sem ter combustível disponível até segunda-feira. O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas estimava normalizar a situação em apenas dois dias.O presidente da Associação Nacional dos Revendedores de Combustíveis (ANAREC) Francisco Albuquerque disse ao jornal Observador que a reposição dos stocks após a paralisação dos motoristas de matérias perigosas está a decorrer a um bom ritmo e com meios reforçados e que são cada vez mais os postos a funcionar com todos os combustíveis disponíveis.