Vice-presidente de motoristas dos combustíveis suspeito de burla

O advogado que é um dos líderes do sindicato dos motoristas de matérias perigosas é acusado por um investidor de o ter burlado em mais de 85 mil euros.

O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, é suspeito de um crime de burla que está a ser investigado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa. O advogado é acusado por um investidor francês de ter ficado com 85 mil euros e outros pequenos montantes pagos por serviços jurídicos que nunca chegaram a ser prestados.



A ação judicial interposta contra Pedro Pardal Henriques é baseada num negócio de 85 mil euros celebrado com o advogado que tinha como destino a aquisição de uma propriedade na região do Centro, em Portugal. De acordo com a queixa que está a ser investigada pelo DIAP, o advogado terá ficado com o dinheiro sem avançar para a compra do terreno, avança o Diário de Notícias. De acordo com a queixa, o investidor francês pagou ao agora vice-presidente do SNMMP 2.500 euros para criar uma empresa, 5 mil para criar uma empresa na zona franca da Madeira, 1.400 euros para um NIF português e 85 mil para uma propriedade.



Os valores transferidos para o advogado foram depositados numa conta do Deutsche Bank, apurou o DN, referindo ainda que o investidor não estranhou os valores pedidos pelo advogado.



O queixoso terá emails trocados com o advogado, que o Diário de Notícias cita, em que assume a existência da dívida, mas diz que não consegue devolver o dinheiro, uma vez que tem uma conta "congelada pelo Banco de Portugal".