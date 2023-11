João Galamba apresenta demissão

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, apresentou a demissão, uma semana depois de ter sido constituído arguido na Operação Influencer. Na sexta-feira, no Parlamento o governante garantia que não se demitia do cargo.







Tiago Sousa Dias/Cofina Media

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Num comunicado, João Galamba anuncia que apresentou esta segunda-feira "o pedido de demissão do cargo de Ministro das Infraestruturas ao Senhor primeiro-ministro". "Apresentei este pedido de demissão após profunda reflexão pessoal e familiar, e por considerar que na minha qualidade de pai e de marido esta decisão é a única possível para assegurar à minha família a tranquilidade e discrição a que inequivocamente têm direito", acrescenta.O ministro demissionário acrescenta ainda que este pedido não é "uma assunção de responsabilidades" no caso judicial e garante que "não estavam esgotadas as condições políticas de que dispunha para o exercício das minhas funções".João Galamba é um dos nove arguidos do processo que investiga as concessões de exploração de lítio de Montalegre e de Boticas, ambos no distrito de Vila Real; um projeto de produção de energia a partir de hidrogénio em Sines; e o projeto de construção de um centro de dados na Zona Industrial e Logística de Sines pela sociedade Start Campus.Esta segunda-feira foram também anunciadas as medidas de coação aplicadas aos cinco arguidos que estavam detidos. Todos ficaram em liberdade, com Diogo Lacerda Machado e Vitor Escária impedidos de sair do País. O tribunal de instrução deixou ainda cair as suspeitas de corrupção e prevaricação, mantendo a de tráfico de influências.Para amanhã estava marcada uma reunião entre António Costa, também ele demissionário devido a este caso , e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, onde estava previsto ser discutida precisamente a manutenção de João Galamba no Governo. As eleições legislativas estão marcadas para 10 de março.