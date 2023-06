As operações encobertas da PJ no processo Tutti frutti

No processo Tutti Fruti ficaram várias ações de vigilância feitas por inspetores da Polícia Judiciária em Lisboa e noutras partes do País. As operações foram sempre autorizadas pelo Ministério Público e por diversos juízes de instrução porque a Judiciária recolheu imagens, em vídeo e fotografia, dos suspeitos e também de outras pessoas que se encontraram com eles.