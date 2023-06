Confrontado com o caso, Mário Moura dos Santos, o autarca de Casal de Cambra (PS), Sintra, diz à SÁBADO que o funcionário pediu reforma e fez as obras, depois informou que não estava reformado ainda e foi contratado pela junta para prestações de serviço.

O trabalhador da junta que fez obras na casa do presidente

O caso era falado na freguesia de Casal de Cambra (Sintra) e a 9 de dezembro de 2022 chegou à assembleia de freguesia através de uma pergunta do deputado Tiago Sousa, eleito pelo mesmo partido (PS) do presidente. Segundo se lê na ata, solicitou "esclarecimentos acerca de um antigo funcionário da Junta de Freguesia ter apresentado a carta de passagem à reforma, tendo estado seguidamente a trabalhar na construção da casa do Sr. Presidente da Junta de Freguesia e após a conclusão da mesma ter voltado a trabalhar na Junta de Freguesia".