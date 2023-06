Tutti Frutti: Militantes do PSD Lisboa organizam-se contra Newton

Está a circular uma carta aberta para convocar os descontentes com Luís Newton no PSD Lisboa e tentar provocar eleições para os oito núcleos do partido aprovados em dezembro.

O título da carta que circula pelos militantes do PSD Lisboa é claro: "Dizer Não ao Tutti Frutti: A sua presença na Assembleia de Secção de Lisboa do PSD dia 23 de julho é precisa e fundamental". O texto é um apelo à presença na reunião da concelhia desta sexta-feira, para tentar forçar a convocação de eleições para os oito núcleos do partido em Lisboa criados em dezembro, mas o mote é a operação Tutti Frutti, que voltou a trazer para a agenda mediática suspeitas antigas sobre o presidente da concelhia social-democrata, Luís Newton, que continua a não ser arguido nem foi chamado para ser ouvido no processo.