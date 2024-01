PJ está a fazer buscas em junta do PSD em Lisboa

A Polícia Judiciária está neste momento a fazer buscas na junta de freguesia de Santo António, uma das juntas centrais de Lisboa, que desde 2013 é liderada pelo social-democrata Vasco Morgado.





Desconhece-se por enquanto qual o motivo das buscas, mas as mesmas deverão estar relacionadas com o processo Tutti Frutti, como a tem vindo a noticiar , incluindo que Vasco Morgado foi um dos escutados.O processo visa um alegado pacto de regime entre as estuturas partidárias do PS e do PSD em Lisboa com vista ao poder em certas freguesias e à contratação de militantes dos dois partidos.O caso foi espoletado como acontece muitas vezes quando chega uma denúncia anónima ao portal informático das queixas da Procuradoria-Geral da República (PGR), controlado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). Registada como o nº 807, a 27 de junho de 2015, a denúncia de poucos parágrafos apontava quatro suspeitos: o então deputado do PSD Sérgio Azevedo e três assessores do partido social-democrata no município de Lisboa – Nuno Vitoriano, Rodrigo Moita de Deus e Patrícia Leitão. Todos estariam a violar as normas do Código dos Contratos Públicos, nomeadamente beneficiando, pelo menos desde 2013, de um total de entre "€300 mil a 400 mil" conseguidos através de adjudicações de "contratos fictícios e sem qualquer retorno em trabalho, não existindo documentação ou relatórios que comprovem o trabalho supostamente prestado".Para sustentar as suspeitas, a denúncia remeteu às autoridades quatro ficheiros PDF com uma lista de contratos atribuídos a quase todos os suspeitos e também à empresa NextPower, do próprio Moita de Deus e do filho do conhecido assessor de comunicação Luís Paixão Martins. Um rol de contratos conseguidos no setor público que somava desde 2011 mais de €2,1 milhões. No entanto, a denúncia recomendava dois caminhos que teriam de ser feitos pelo Ministério Público (MP) para confirmar que estaria em causa uma teia de negócios com dinheiros públicos que sustentaria o estilo de vida do deputado Sérgio Azevedo (e de vários familiares) e porventura financiava de forma ilegal o PSD. Um dos conselhos era conseguir os testemunhos dos então vereadores sociais-democratas Fernando Seara e Teresa Leal Coelho. O outro passava pela recolha dos documentos que constariam nos serviços de contabilidade da Assembleia Municipal de Lisboa e no portal Base, alertando-se que haveria contratos que, "ao arrepio da lei", não estariam sequer a ser publicados para esconder os alegados crimes.Os documentos a que ateve acesso revelam que, cerca de 15 dias após a denúncia, a unidade de análise do DCIAP já tinha feito um relatório inicial sobre o caso, mas só quase cinco meses depois, a 3 de dezembro de 2015, é que os documentos chegaram ao diretor Amadeu Guerra informando-o de que poderiam estar genericamente em causa crimes cometidos no exercício de funções públicas, pelo que se deveria abrir uma Averiguação Preventiva (AP), uma espécie de pré-inquérito que não admite diligências de investigação como escutas, buscas e a quebra do sigilo bancário.Santo António é um dos raros bastiões da direita em Lisboa desde 2013, juntamente com o Areeiro, Belém e a Estrela. Vasco Morgado, segundo a sua biografia , é "neto da atriz Laura Alves e do ator, empresário e produtor de espetáculos Vasco Morgado, de quem herdou o nome". Tem 49 anos e "ligações fortes ao mundo do teatro, tendo, na sua juventude colaborado em diversas peças teatrais".(em atualização)