A mais recente polémica a envolver políticos e imóveis levou o PSD de Lisboa a exigir a demissão do vereador Ricardo Robles. Tudo porque foi tornado público que o bloquista com o pelouro da Educação e dos Direitos Sociais é co-proprietário de um prédio em Alfama avaliado em 5,7 milhões de euros, que já esteve à venda e voltará a estar.

Para os sociais-democratas, Robles é "um especulador imobiliário, que ‘despeja’ inquilinos e que pretende ganhar milhões e enriquecer com a especulação imobiliária na zona histórica do município onde é vereador". Antes da reacção do PSD de Lisboa, Robles já explicara como adquiriu, juntamente com a irmã Lígia, um edifício em Alfama em 2014 à Segurança Social por 347 mil euros.

O prédio foi comprado com dois empréstimos, da Caixa Geral de Depósitos e do Montepio, e com financiamento por parte de familiares. Os dois irmãos investiram 650 mil euros em obras de requalificação e chegaram a acordo com quase todos os inquilinos para acabar os contratos de arrendamento.





"A minha conduta como co-proprietário deste imóvel em nada diminui a legitimidade das minhas propostas para parar os despejos, construir mais habitação pública e garantir o direito à cidade", frisou numa publicação no Facebook.

O vereador do BE não foi o primeiro elemento do executivo da Câmara Municipal de Lisboa a ver-se envolvido numa celeuma imobiliária, revelada em quando decorria a campanha para as eleições autárquicas de 2017. O presidente da autarquia, Fernando Medina, foi alvo de uma denúncia anónima na Procuradoria-Geral da República relativa à compra de um imóvel em Lisboa.

Em Setembro de 2017, o Observador noticiou que Medina não declarara ao Tribunal Constitucional um duplex no centro da capital, que adquiriu um ano antes (27 de Setembro de 2016) por 645 mil euros. Segundo o mesmo jornal, apenas informara do pagamento de um sinal de compra de 220 mil euros. A SÁBADO avançou, então, que o T4 duplex com 228 metros quadrados na Avenida Luís Bivar pertencia e foi vendido por um elemento da família Teixeira Duarte, que construtora com o mesmo nome – foi esta a empresa à qual foram adjudicadas pela autarquia por ajuste director a polémica obra de recuperação do Miradouro de São Pedro de Alcântara.

Medina descartou qualquer ligação, dizendo que "percebeu quem era a proprietária" do imóvel – Isabel Maria Calainho Teixeira Duarte – do imóvel quando o adquiriu e que desconhecia "quais as suas relações com o grupo".

Os negócios da família Costa

Já o primeiro-ministro, António Costa, teve que prestar esclarecimentos sobre a compra e venda de um apartamento no Largo do Rato, onde fica a sede do PS: o dirigente socialista e a mulher adquiriram a casa por 55 mil euros e, dez meses depois, vendeu-a por 100 mil euros. A casa foi comprada a um casal de idosos e segundo especialistas imobiliários, ouvidos pelo Observador, a compra foi feita em valores muito abaixo do preço de mercado (que rondaria, pelo menos, os 120 mil euros).

"O imóvel da Rua do Sol ao Rato, com 40 m2 de área, foi adquirido pelo preço solicitado pela agência que o comercializava, a Remax, a mesma que no ano seguinte intermediou a sua venda equipada e mobilada, após pequenas obras de reparação. A respectiva mais valia foi declarada para efeitos da liquidação do IRS relativo a 2017″, explicou, então, o primeiro-ministro. Na mesma altura, assumiu que a compra e a venda da casa da rua do Sol ao Rato foram declaradas ao Tribunal Constitucional fora do prazo legal, o que ocorreu "por lapso".

Ao Tribunal Constitucional, o casal Costa declarou mais dois movimentos imobiliários, um realizado em Outubro de 2016 e outro a 26 de Abril de 2017. O último negócio foi a compra de um apartamento na Estrada do Desvio, freguesia de Santa Clara, em Lisboa, por 100 mil euros. "[A] fracção da Rua do Desvio foi objecto de arrendamento, em Setembro último, pela renda mensal de 550 euros, o que também consta da declaração de IRS", disse Costa ao jornal digital.



Os apartamentos no estrangeiro de Sócrates e Pinho

A casa onde o antigo primeiro-ministro José Sócrates viveu em Paris é um dos elementos centrais da Operação Marquês. Apesar do imóvel ter sido comprado pelo empresário Santos Silva – também ele arguido na referida investigação – em 2012, o Ministério Público português acredita que o mesmo pertencia ao antigo governante. A casa de luxo, habitada por Sócrates entre 2012 e 2014, custou ao empresário 3,3 milhões de euros.









Santos Silva chegou a alugar o apartamento, pois o elevado preço pedido pelo imóvel (4,5 milhões de euros) e as detenções complicaram a venda. Em Outubro de 2017, o Correio da Manhã noticiou que a casa fora alugada por mil euros à noite - mas os lucros do arrendamento tiveram de passar para o Estado português visto que o imóvel foi arrestado pelo Ministério Público. O mesmo foi feito, segundo o Expresso, a três apartamentos (um na Rua Braamcamp e dois no Cacém) e uma herdade em Montemor-o-Novo.



A venda de dois apartamentos situados no centro de Lisboa e propriedade do antigo ministro da Economia Manuel Pinho também está a ser investigada pelo Ministério Público. De acordo com a Visão, o antigo governante comprou ao BES, em 2004, um edifício em Campo de Ourique que custou menos de 800 mil euros. Da demolição resultou um prédio de luxo com quatro apartamentos. Uma semanas depois de deixar de ser ministro, em 2009, vendeu dois andares a um fundo de gestão de património imobiliário do então banco de Salgado por 1,5 milhões de euros.

Segundo o Expresso, o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) solicitou ao Fungepi – Fundo de Gestão de Património Imobiliário do Novo Banco - "toda a documentação original relativa à aquisição e posterior alienação de duas fracções no prédio sito na Rua Saraiva de Carvalho, número 68, em Lisboa, incluindo informações, análises e propostas que suportaram tais negócios". Dois anos depois, em 20111, adiandou a referida revista, o BES negociou de novo as casas, mas perdeu dinheiro.

Em Março deste ano, o Correio da Manhã noticiou que o antigo ministro de Sócrates terá utilizado uma sociedade offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, a Blackwade, para adquirir um apartamento em Nova Iorque, no valor de cerca um milhão de euros. Esta sociedade terá recebido, indirectamente, cerca de 1,3 milhões de euros da Espírito Santo (ES) Enterprises, revelou o CM.



"O dr. Manuel Pinho tinha uma residência em Lisboa, detida por uma sociedade portuguesa, que entretanto vendeu; mantém uma residência nos Estados Unidos da América (EUA), em nome de uma sociedade offshore", confirmou o advogado Ricardo Sá Fernandes, encarregue da defesa de Manuel Pinho. O advogado enfatizou à altura, contudo, que "esta é uma prática comum nos EUA, a qual é legal, quer nos EUA, quer na maioria dos países, incluindo Portugal, desde que sejam pagos os impostos, como têm sido".

A polémica da Praia da Coelha

O pagamento do IMI de uma casa de férias na Praia da Coelha, no Algarve, levantou dúvidas sobre a aquisição do imóvel por parte do ex-Presidente da República Aníbal Cavaco Silva.

A casa Gaivota Azul foi avaliada em 199.469 euros, em 1999, e a declaração entregue pelo contribuinte descrevia uma propriedade composta por uma moradia com uma área coberta de 252 m2 e uma área descoberta de 1634 m2. Porém, segundo o Público, a moradia adquirida não tinha estas características. A Câmara de Albufeira aprovou a construção de uma casa com uma "área brutal de construção de 318 m2, em dois pisos", tendo a licença de construção sido emitida em 1994 – cinco ainda antes de Cavaco a adquirir.

Segundo o jornal diário, o antigo Chefe de Estado pagou, entre 2000 e 2015, o IMI relativo à casa que "nunca foi construída". Só há três anos, quando as Finanças reavaliaram a casa em 392.220 euros, Cavaco passou a pagar um IMI da casa que realmente adquiriu. Em 2015, o valor terá ascendido a 1372 euros, enquanto em 2010, por exemplo foi de 797.





Datas continuam a não bater certo no caso do ministro Siza Vieira As datas continuam a não bater certo: ontem, quarta-feira, 24 de Maio, a sociedade "Prática Magenta" actualizou o seu histórico de actos societários, referindo que Pedro Siza Vieira, ministro adjunto de António Costa, renunciou ao cargo de sócio-gerente a 15 de Dezembro de 2017.







O ministro-adjunto do primeiro-ministro, Pedro Siza Vieira, não comprou nem vendeu imóveis, mas abriu uma empresa imobiliária um dia antes de começar a exercer funções no Governo. Segundo a notícia do Eco, renunciou ao cargo de gerente, mas manteve 50 % de quota na sociedade. Ao mesmo meio, o governante disse não encontrar incompatibilidade entre as suas funções e a quota.