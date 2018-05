A compra foi feita a um casal de idosos que, apesar de ter recebido propostas superiores, decidiu avançar com o negócio com o primeiro-ministro após Fernanda Tadeu, mulher de Costa, ter alegado que o apartamento “era para a filha [de António Costa] ficar a morar perto do café do irmão”.

O primeiro-ministro António Costa comprou, com a mulher Fernanda Tadeu, um apartamento no Largo do Rato, onde fica a sede do PS, por 55 mil euros. Dez meses depois, vendeu-o por 100 mil euros. Segundo o Observador, a compra foi feita a um casal de idosos que, apesar de ter recebido propostas superiores a 55 mil euros, decidiu avançar com o negócio com o primeiro-ministro após Fernanda Tadeu ter alegado que o apartamento "era para a filha [de António Costa] ficar a morar perto do café do irmão".

"A dona Fernanda dizia que era para a filha, porque o filho tinha lá um café ao lado e a filha gostava muito de estar perto do irmão. Estava constantemente ao pé do irmão e queria ter lá aquele cantinho", disse Maria Rosa, a antiga proprietária da casa, ao diário.

Maria Rosa diz-se em "choque" por saber que a casa foi vendida pouco tempo depois, garantindo que outros lucraram "à custa" do "trabalho de uma vida". Em declarações ao Observador, António Costa justifica que, antes de ser vendida, a casa foi "equipada e mobilada" e teve "pequenas obras de reparação".

"O imóvel da Rua do Sol ao Rato, com 40 m2 de área, foi adquirido pelo preço solicitado pela agência que o comercializava, a Remax, a mesma que no ano seguinte intermediou a sua venda equipada e mobilada, após pequenas obras de reparação. A respectiva mais valia foi declarada para efeitos da liquidação do IRS relativo a 2017″, disse o primeiro-ministro.

A compra e a venda da casa da rua do Sol ao Rato foram declaradas ao Tribunal Constitucional fora do prazo legal. Costa admite que estas transacções "foram efectivamente comunicadas com atraso", o que ocorreu "por lapso".

A lei obriga a que qualquer alteração patrimonial superior a 50 salários mínimos (26.500 euros, a valores de 2016) seja comunicada no prazo de 60 dias úteis. O primeiro-ministro só comunicou a compra da casa do Rato ao Tribunal Constitucional 416 dias após a compra, o equivalente a 287 dias úteis. Já a venda apenas foi comunicada 105 dias depois, que correspondem a 71 dias úteis.



Negócios do casal Costa

Entre Abril de 2016 a Abril de 2017, António Costa e a mulher fizeram quatro transacções imobiliárias que envolveram três habitações.

Duas das transacções correspondem ao andar na rua do Sol ao Rato. Segundo especialistas imobiliários, a compra do andar, com cerca de 40 m2 de área útil, foi feita em valores muito abaixo do mercado. "Mesmo antes de ser reabilitada, valia no mínimo 3.000 euros por metro quadrado", disse um especialista ao Observador, o que significa que "valia, pelo menos, 120 mil euros".

Ao Tribunal Constitucional, o casal Costa declarou a 16 de Junho 2017 ainda mais dois movimentos imobiliários, um realizado em Outubro de 2016 e outro a 26 de Abril de 2017. O último negócio foi a compra de um apartamento na Estrada do Desvio, freguesia de Santa Clara, em Lisboa, por 100 mil euros.

"[A] fracção da Rua do Desvio foi objecto de arrendamento, em Setembro último, pela renda mensal de 550 euros, o que também consta da declaração de IRS", disse Costa ao Observador.